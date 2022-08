Els riscos de ser model

Fama, glamour, posició social, de bon veure, l’enveja de molts… Ser model, no hi ha dubte, és una professió. Ara bé, és d’aquells oficis “diferents” que ens els mirem com allò no convencional. Els vestits tan extremats, els lluentons, les sabates futuristes, les pameles tipus ovni, les passarel·les tan ben disposades… Ser model sempre ho veiem com fora del nostre abans, però, realment és tot tan “xulo” com sembla? És tan “guai” ser model?

De moment, ja hi ha dues coses que tiren enrere. Una, fa tota la pinta que en una gran majoria de casos es deu de passar molta gana per a poder lluir els cossos que es fan mirar. No sembla que s’alimentin a base de favada precisament. I, l’altra tema que no acaba de convèncer és el risc que comporta la professió de model. Sí, sí, risc i dels grans. Play vídeo!