Els riders Maeva Estevez i Mario da Cruz van agafant físic

Maeva Estevez al CTO agafant físic (FAE)

La secció d’snowboard suma hores d’entrenaments aquests dies a Andorra abans de fer una estada a Madrid, que serà un nou test amb neu. Després arribarà el viatge a Xile per a acabar de perfilar l’inici de la temporada. Del 28 al 31 d’agost, tant Maeva Estevez com Mario da Cruz seran a Madrid per a tocar neu indoor. Mentre arriben aquests dies, els andorrans continuen amb els entrenaments físics a Andorra.

Una vegada tornats de Madrid, l’equip prepararà el viatge a Xile, que s’iniciarà el 8 de setembre. La tornada al Principat des de Xile està prevista el 2 d’octubre. A Amèrica del Sud els dos esportistes també competiran en diverses curses SAC (South American Cup).