Els residus sanitaris creixen un 125% entre el març i l’abril degut a la Covid-19

La Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus s’ha reunit aquest dijous a la tarda de manera telemàtica per fer el balanç del funcionament del CTR entre els mesos de novembre del 2019 i abril 2020 i presentar els resultats del pla de vigilància al voltant de la instal·lació de l’any 2019. Dels resultats exposats destaca el creixement del 125,2% dels residus sanitaris rebuts durant els mesos de març i abril en comparació al mateix període de l’any passat.

Si entre març i abril del 2019 el Centre de Tractament de Residus va rebre 10,4 tones de residus sanitaris, enguany se n’han rebut 23,42. Val a dir que els residus de tipus sanitari segueixen un circuit específic dins la planta de valorització, de tal manera que els treballadors no poden entrar en contacte directe amb el residu, eliminant els riscos que se’n podrien derivar.

D’acord amb el Decret del 18-3-2020 d’establiment de les mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la valorització energètica de determinats residus i del Decret del 18-3-2020 pel qual s’estableix la suspensió temporal dels centres autoritzats de triatge de residus, de manera transitòria i excepcional, el Centre de Tractament de Residus ha valoritzat energèticament 168 tones d’envasos i 209,6 tones de Paper i Cartró. Aquesta mesura excepcional, s’ha dut a terme entre els dies 19 de març i el 4 de maig

Aquesta gestió excepcional i temporal, va ser motivada per la impossibilitat de recepció dels residus de paper i cartró i d’envasos provinents de les recollides selectives en els centres de triatge de residus autoritzats, on la tecnologia no permetia la preparació d’aquests residus per la seva valorització sense risc de propagació del coronavirus SARS-CoV-2, i els principis de precaució i de proximitat establerts per la Llei 25/2004, del 14 de desembre.

D’altra banda, la Comissió d’Informació i Vigilància també ha estat informada de la posada en marxa, el passat 28 de gener, del circuit de cogeneració de venda de calor. Des d’aleshores i fins a principis d’abril s’han produït 332,32 MWh d’energia tèrmica.

Finalment, també que s’han presentat els resultats del pla de vigilància en l’àmbit de les aigües, de la qualitat de l’aire i dels farratges per l’any 2019 a l’entorn de la instal·lació, que posen de manifest que els valors obtinguts són inferiors als llindars normatius o de referència, pel que es descarta un impacte negatiu de l’activitat del Centre de Tractament de Residus sobre el medi.

Abans de finalitzar la reunió, els membres de la Comissió d’Informació i Vigilància han demanat de fer arribar a tot el personal del Centre de Tractament de Residus el seu agraïment per la feina i l’esforç realitzat durant la situació d’emergència sanitària.

La Comissió té per objecte recollir informació sobre la quantitat i la qualitat dels residus tractats o abocats i sobre qualsevol incidència en el funcionament normal del Centre de Tractament Tèrmic de Residus, així com dels plans de control i vigilància i proposar les mesures correctores que es considerin necessàries. A més, té l’objectiu de promoure la informació als ciutadans en relació als impactes sobre la salut pública i el medi ambient de la instal·lació.

La Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament de Residus està presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i compta amb la participació de representants del Ministeri de Salut, el cònsol menor d’Andorra la Vella i el cònsol major de Sant Julià de Lòria com a representant dels cònsols, així com de les associacions de defensa del medi ambient i de veïns de la zona.