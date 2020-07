Els residus de l’aquari

En la natura els residus dels peixos són instantàniament dissolts, però en un aquari poden transformar-se ràpidament en nivells tòxics. Aquests productes de rebuig inclouen amoníac procedent de les femtes dels peixos i de restes d’aliment, amb el perill que això comporta, ja que petites quantitats d’aquest element poden matar els peixos.

Alguns aficionats intenten controlar els nivells d’amoníac únicament amb canvis d’aigua. Això és poc pràctic a causa de la quantitat i freqüència dels canvis d’aigua que es necessitarien.

Afortunadament tenim una fàcil solució. El món està ple de bacteris que no tenen altra cosa a fer que consumir amoníac i convertir-lo en altres substàncies menys tòxiques. Com sempre, l’aficionat intel·ligent aprendrà a treure partit de l’efecte beneficiós dels bacteris maximitzant el seu creixement. Quan es munta un aquari nou les colònies de bacteris no han tingut l’oportunitat encara de créixer.

Durant diverses setmanes serà un període perillós per als peixos. Podeu anar augmentant gradualment la font d’amoníac, per exemple, començar només amb un o dos peixos petits i resistents, per donar temps al creixement d’aquests bacteris beneficiosos.

Per Tot Sant Cugat

Font: queridasmascotas.com