Els representants polítics dels 9 petits estats d’Europa enforteixen la cooperació en matèria esportiva

Reunió dels ministres responsables de l’Esport dels petits estats d’Europa (SFGA)

Els representants dels ministeris d’Esports d’Andorra, Xipre, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Montenegro i San Marino han adoptat aquest matí de dilluns la Declaració per a l’enfortiment de la cooperació dels petits estats d’Europa en matèria esportiva. Ho han fet durant la reunió dels ministres responsables de l’Esport dels petits estats d’Europa, celebrada a Andorra la Vella, en el marc dels Jocs dels Petits Estats d’Europa (JPEE), que acull aquesta setmana el Principat.

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha destacat, durant l’atenció als mitjans de comunicació, que l’acord al qual s’ha arribat manifesta el compromís dels petits estats europeus de fomentar una col·laboració més estreta i continuada en l’àmbit esportiu, més enllà de la cita biennal dels JPEE.

Concretament, a la declaració es recull l’entesa per a promoure la celebració d’estatges esportius conjunts, així com competicions i trobades formatives que afavoreixin la mobilitat i l’enriquiment mutu dels joves esportistes i professionals de l’esport. També s’hi inclou la voluntat de posar a disposició els equipaments i serveis esportius disponibles a cada país amb l’objectiu d’ampliar les oportunitats de formació i preparació dels esportistes dels altres estats.

“Volíem fer una acció més directa de cara als nostres esportistes”, ha assegurat Mònica Bonell, que ha afegit que “amb la declaració ens comprometem que els professionals de l’esport dels petits estats d’Europa puguin anar als diferents països per a compartir les instal·lacions i promoure els estatges”.

Aquesta declaració, segons Bonell, també reforça els valors d’un esport segur, inclusiu i accessible per a tothom. “Els petits estats podem exercir un paper exemplar i de referència en la promoció d’un model esportiu fonamentat en aquests valors”, ha destacat.

Entre els punts acordats al text, s’ha inclòs que, en cas que es requereixi, es crearà una taula de treball, on es nomenarà un representant de cada país a escala tècnica, per a fer possible aquests estatges entre els esportistes.

A la reunió –presidida per la ministra Mònica Bonell, acompanyada pel secretari d’Estat de Joventut i Esports, Alain Cabanes,– han participat també Gudmundur Igni Kistinsson, ministre d’Educació i Infància d’Islàndia; Georges Mischo, ministre d’esports de Luxemburg; Hubert Büchel, ministre d’Interior, Economia i Esports de Liechtenstein; Rossano Fabri, secretari d’Estat d’Esports de San Marino; Valerie Bruell Melchior, ambaixadora de Mònaco a Andorra; Ivan Ivanisevic, ambaixador de Montenegro a Andorra; Antonio Mizzi, president per a la integritat de l’Esport de Malta; i Stavros Michaelides, membre del Consell de l’Administració de l’Organització Esportiva de Xipre.

En acabar la trobada ministerial, els representants d’esports dels petits estats europeus s’han traslladat al Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO), acompanyats de la ministra Mònica Bonell i del secretari d’Estat Alain Cabanes, per a visitar les instal·lacions i poder conèixer el projecte que du a terme la Secretaria d’Estat de Joventut i Esports per tal de posicionar el centre com un espai de referència per als esportistes del país i també a escala internacional.