Els Reis d’Orient arriben a totes les parròquies

Els Reis d’Orient ja han arribat al país, i han anat passant per les diferents parròquies. A Andorra la Vella, a les sis de la tarda ha començat la cavalcada reial. En aquesta ocasió, s’ha allargat el recorregut per evitar aglomeracions. Pels infants és un moment especial i esperen llevar-se demà amb els regals que han demanat a la carta.

Nervis i emoció entre els nens i nenes que han anat a veure la cavalcada dels Reis d’Orient. Per alguns ha estat la primera vegada. El recorregut l’ha guiat una batucada que anunciava l’arribada de Ses Majestats i el patge reial, que anaven damunt les carrosses saludant els infants. Una nit màgica on, en aquesta ocasió, no hi ha hagut caramels, però alguns han aprofitat per lliurar les cartes. La majoria diuen que s’han portat molt bé. Per això esperen que aquesta nit els portin el que han demanat.

Xanquers i malabaristes també han format part de la rua que ha acabat a Príncep Benlloch.

A Encamp també hi han arribat aquesta tarda, després de travessar les muntanyes del Pas de la Casa i Grau Roig.