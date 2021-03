Els Reis d’Espanya ja són a Andorra, on han estat rebuts pel copríncep episcopal i bisbe d’Urgell, Joan Enric Vives, y el representant del copríncep francès, Patrick Strozda, així com pel cpa de Govern, Xavier Espot, i la síndica general.

A la plaça del Consell General s’han interpretat els himnes d’Espanya primer i d’Andorra després, i seguidament Ses Majestats han saludat els integrants de les delegacions espanyola i andorrana.

Els monarques han visitat Casa de la Vall i han saludat als presidents dels grups parlamentaris i després Casa Comuna, on han estat rebuts pels cònsols d’Andorra la Vella, Conxita Marsol i David Astrié.

Sortint del Comú d’Andorra la Vella, Felip i Letizia han trencat breument el protocol per acostar-se a saludar als ciutadans que s’havien congregat a la plaça Rebés.

La visita continuarà aquesta tarda amb agendes separades per als monarques: una reunió sobre educació per a la Reina i un encontre institucional amb el cap de Govern per al Rei.