L’Associació de Propietaris de Béns Immobles espera que el 2020 es comencin a aplicar mesures per pal·liar el problema de l’habitatge. Considera que fins ara no s’hi ha fet gaire.

Pascual Gracia, president de l’Associació de Propietaris de Béns Immobles, ha afirmat que les mesures que s’han implementat des de l’executiu per solucionar el problema de l’habitatge només han servit per sortir del pas. Ha afegit que això inclou la renovació automàtica dels lloguers que vencien el 2019 i que també s’aplicarà aquest any vinent.

Gracia ha dit que voldrien que, al més aviat possible, s’apliquin mesures molt més ambicioses. Entre elles creu que s’haurien d’incloure incentius fiscals per a la construcció de pisos de lloguers assequibles. També que l’administració sigui més àgil a l’hora de facilitar terrenys on es puguin fer pisos amb arrendaments més econòmics.

Però, el que creuen més important és que el Principat es doti, finalment, d’un marc legal estable en aquest àmbit i que els comuns proporcionin les dades sobre l’impost de l’inquilinat per poder tenir informació més fiable sobre el cost real de l’habitatge.

Aquest ha estat sense dubte un dels temes candents de debat de l’any que s’acaba. Per exemple, durant la recent campanya electoral diversos candidats van assegurar que farien que els comuns posessin més eines per solucionar aquesta qüestió. Entre les propostes hi havia la cessió de terrenys destinats a fer habitatges amb lloguers més baixos.