Els propietaris del terreny del Punt de Trobada donen dos mesos per desallotjar-lo

Els propietaris del terreny del Punt de Trobada proposen que el desallotjament del centre comercial es faci en dos mesos. Consideren que tot el que fa referència a l’explotació del negoci no és rellevant en l’execució de la sentència i només estan disposats a donar temps per retirar de l’edifici els elements que no formen part de l’immoble.

La família Mallol, propietària del terreny del Punt de Trobada, ha presentat un escrit a la Batllia demanant que el desallotjament del centre comercial es faci en el termini de dos mesos i no en 14 com demanen els Cachafeiro. El pla presentat a final de juny a la Batllia per l’advocat dels actuals arrendataris inclou que el desallotjament del centre comercial duri dotze mesos per poder liquidar els estocs i rescindir contractes i dos mesos més per retirar elements que no formen part de l’immoble.

Els propietaris entenen que en el moment actual d’execució de la sentència, l’única part que afecta és la retirada del parament, mobiliari i altres béns mobles no incorporats de forma permanent a l’edifici. És per aquest motiu que proposen que el desnonament sigui efectiu en un període de dos mesos, que és el temps que la família Cachafeiro ha estimat que necessitarien per portar-lo a terme. En canvi, asseguren que tot el que fa referència a l’explotació del negoci és aliè al procés actual i no accepten els 12 mesos que els demanen.

En aquest moment no hi ha converses i l’advocat dels Mallol insta els Cachafeiro a entendre’s amb els futurs arrendataris per solucionar aquesta part del conflicte.