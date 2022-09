Els professionals de la salut mental desmenteixen que treballin en una situació de descontrol

Aquests darrers dies diferents mitjans de comunicació han publicat que els serveis de salut mental estaven a prop del col·lapse fins al punt que, afirmaven, que s’estava treballant en una situació de descontrol i, a més, que els pacients eren sotmesos a maltractaments sistemàtics. Arran d’aquestes publicacions, des del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS), s’ha emès un comunicat que reproduïm íntegrament.

“Després de llegir i escoltar en quatre mitjans de comunicació alguns titulars referents a l’atenció donada a les persones que són ateses als serveis de salut mental ens agradaria, com a professionals amb vocació de servei i formació adient, aclarir algunes de les qüestions que hi sorgeixen.

Malgrat l’augment de la demanda assistencial al nostre sector, i de múltiples mancances i necessitats ben detectades, no podem admetre de cap manera que s’afirmi que treballem en una situació de descontrol màxim o que el pacient és sotmès a un maltractament sistemàtic quan s’ingressa a l’hospital.

Tanmateix, voldríem posar en relleu que no existeix l’esmentada discriminació generalitzada que es descriu contra les persones amb malalties mentals i addiccions. Tant a l’hospital com al centre penitenciari, s’intenta donar una atenció individualitzada i amb cura, encara que potser no disposem com necessitaríem el 100% del recurs més valuós en aquest camp: hores de professionals qualificats. Per descomptat, hi ha hagut actuacions individuals que han de millorar-se, i casos específics que hauran de revisar-se, però, de cap manera es pot parlar de maltractament o discriminació.

Pel que fa a la infraestructura de la unitat d’hospitalització, es va concebre a la seva obertura com un recurs amb habitacions dobles, la qual cosa està en revisió, com diu l’acció 11 del Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA). Això no obstant, de cap manera podríem afirmar que tot el personal estigui desbordat, intentem donar la millor versió de nosaltres mateixos. De fet, el progressiu desenvolupament del programa d’atenció comunitària –amb 122 persones ja incloses- està contribuint a la disminució del número d’ingressos hospitalaris. I s’ha de tenir en compte que havíem passat de 196 a 257 ingressos anuals en només 12 mesos de diferència.

Nosaltres, com a metges, psicòlegs, infermers, treballadors socials, monitors, terapeutes ocupacionals, auxiliars i educadors socials volem desenvolupar les nostres professions de manera adient, enfortint la nostra formació continuada i posant en marxa projectes de recerca.

Donem servei al centre penitenciari, al Cedre, al centre l’Albó, a la unitat de medicina legal, a la CONAVA i CONVASS, al CREI, a la Batllia, a l’àmbit educatiu, a qualsevol lloc on requereixen els nostres serveis. Som els primers interessats a dur a terme un PISMA que suposa un bon punt de partida, i aconseguir el finançament i infraestructures necessàries.

Però, mai voldríem que l’ús d’algunes paraules o titulars poguessin tergiversar la realitat del nostre servei ni generar alarma entre els nostres conciutadans. Hem de fer una crida al treball conjunt i multidisciplinari per a assolir els reptes vinents, i col·laborar de manera constructiva professionals, usuaris i associacions”.