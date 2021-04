Els preus pugen i l’IPC se situa en el 0,8% al març

La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) en base 2017 corresponent al març del 2021 és del +0,8% (març 2020: +0,5%). Quant a la inflació subjacent, se situa al +0,5% en relació al mateix mes de l’any anterior.

La variació anual del març del 2021 és del +0,8% (febrer 2021: +0,8%), com a resultat de les variacions observades en els grups de béns i serveis que composen l’IPC.

Els principals grups de l’IPC que té una influència positiva en la taxa anual de l’IPC són:

– Grup 7: “Transport” amb un augment de tres punts i dues dècimes, situant-se al +0,9%, a causa d’un increment en els preus dels carburants i lubricants.

– Grup 9: “Esbarjo i cultura” amb un augment d’un punt i vuit dècimes, situant-se al -0,8%, a conseqüència d’un augment en el preu dels jocs d’atzar.

El principal grup amb una influència negativa en la variació anual del mes març és:

– Grup 3: “Vestit i calçat” amb un decreixement d’onze punts, situant-se al +0,2%, a causa d’una sortida de rebaixes més progressiva.

El grup de l’IPC que ha mantingut la variació anual de preus al mes de març és:

– Grup 10: “Ensenyament” amb el +1,5%.

La inflació subjacent és la variació de l’IPC sense tenir en consideració els productes energètics i els productes frescos. Al març del 2021 la variació anual se situa al +0,5%, tres dècimes inferior a l’IPC registrat al mateix mes.

Pel que fa a la resta dels grups especials, cal destacar el creixement en la variació anual dels productes petroliers que passa del -6,2% el mes passat al +4,4%. En el cas dels productes frescos s’estabilitzen al +1,3%.

Variació mensual de l’1,4%

La variació mensual de l’IPC és del +1,4% (març 2020: 1,3%). Els principals grups que destaquen per la seva repercussió positiva són:

– Grup 3: “Vestit i calçat” amb una variació mensual del +18,5%% i una repercussió mensual del +1,06%, a conseqüència de l’arribada de les peces de nova col·lecció.

– Grup 7: “Transport” amb una variació mensual del +1,4% i una repercussió mensual del +0,25%, a causa d’un augment en el preu dels carburants i els lubricants.

Comparació amb l’entorn

La variació anual de l’IPC d’Espanya de març del 2021 se situa al +1,3%. Aquest augment en la variació anual és a conseqüència d’un creixement en la variació anual: de cinc punts del grup “Transport” amb el +3,8% pel creixement en el preu dels carburants i lubricants; de cinc punts i cinc dècimes del grup “Habitatge” amb el +4,3% a causa d’un augment de preu de l’electricitat i del fuel domèstic. Per altra banda, el decreixement en la variació anual; d’un punt i mig del grup “Comunicacions” amb el -4,9% pel decreixement dels serveis de telefonia i fax; de dues dècimes del grup “Alimentació i begudes no alcohòliques” amb el +1,4% per un decreixement del preu del peix fresc.

La variació anual de l’IPC de França de març del 2021 se situa al +1,1%. Aquest creixement en la variació anual respecte al mes passat és conseqüència d’un augment de més de sis punts en la variació anual del grup “Energia” (variació anual +4,7%) per un creixement en el preu dels productes petroliers; per una acceleració de tres dècimes en el grup “Serveis” (variació anual +1,1%) per un augment de preu del servei de transport, per un increment d’una dècima del grup “Alimentació” (variació anual +0,9%) a causa de l’augment de preu de les verdures fresques; i per últim, un augment de dues dècimes del grup “Productes manufacturats” (variació anual -0,2%) a conseqüència de l’augment de preu de la roba i el calçat.

A nivell de la Unió Europea, l’evolució dels preus de l’Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) se situa al +1,3% al març del 2021 (febrer 2021 +0,9%).