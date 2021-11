Els preus creixen un 0,5% a l’octubre respecte del mes anterior

L’índex de preus de consum (IPC) del mes d’octubre ha incrementat un 0,5% respecte al mes anterior. Així es desprèn de la nota que ha publicat el departament d’Estadística aquest divendres, en la qual figura que al llarg dels darrers dotze mesos l’IPC ha experimentat un augment del 2,5%. D’aquesta manera, l’indicador acumulat durant el 2021 se situa en un 2,9%. En referència a la inflació subjacent, se situa al 0,8% amb relació al mateix mes de l’any anterior.

L’índex de preus de consum mostra dos comportaments diferenciats. Per una banda, els preus dels productes frescos i els petroliers que tenen tendència a l’alça. En el cas dels productes frescos, passen de l’1,8% el mes anterior al 2,3% i els petroliers ascendeixen del 21,2% al 31,4%. L’increment d’aquests dos grups explica el nivell de l’índex, tal com valoren des d’Estadística. Per altra banda, la resta de productes mantenen una progressió més mesurada, fet que explica la diferència entre l’índex general i la inflació subjacent.

Des del mes d’abril els índexs de preus de consum han patit un fort increment, bàsicament degut a l’increment dels preus dels productes petroliers. Si bé el creixement és generalitzat a tots els països, com passa en els grups d’alimentació o restauració, tot i que en menor mesura que en el grup productes petroliers, sobresurten certes divergències entre països. En aquest sentit cal remarcar el comportament divergent entre Espanya (IPC al 5,4%) i la resta de països, essencialment motivada per l’increment dels preus de l’electricitat, que presenten una variació nul·la en el cas d’Andorra.

Els principals grups de l’IPC que tenen una influència positiva en la taxa anual de l’IPC són transport amb un augment de dos punts i sis dècimes, situant-se al 0,8% a conseqüència de l’augment dels preus dels carburants; i ensenyament, amb un augment de cinc dècimes, situant-se a l’1%, arran del creixement de l’ensenyament no reglat. En canvi, el principal grup de l’IPC amb una influència negativa en la variació anual del mes d’octubre és vestit i calçat, amb un decreixement de dos punts i cinc dècimes (2,4%) per l’estabilització dels preus.