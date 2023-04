Els premis dels primers Jocs Florals Roca Narieda es lliuraran aquest dissabte a Fígols (Alt Urgell)

Presentació dels primers Jocs Florals Roca Narieda, el febrer passat, a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell (RàdioSeu)

Els premis de la primera edició dels Jocs Florals Roca Narieda es lliuraran aquest dissabte, dia 22 d’abril, a les 5 de la tarda al poble de Fígols. L’acte culminarà l’estrena d’aquest nou certamen, que vol donar continuïtat al reconeixement que ja s’havia fet els dos anys anteriors, tot coincidint amb Sant Jordi, als quaderns que van publicar ara fa prop d’un segle els infants de l’escola del poble.

D’aquestes publicacions, ara fa dos anys uns veïns del nucli en van recuperar uns originals de la revista Narieda, un quadern que s’havia impulsat, elaborat i imprès des de l’escola de Fígols els anys 1935 i 1936. En constatar la importància de la troballa, se’n va impulsar una publicació en facsímil mitjançant la col·laboració de l’Ajuntament de Fígols i Alinyà, l’Associació Lo Caliu Figolà, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i el Consell Comarcal. Ara, tots ells també promouen el nou premi.

Els Primers Jocs Florals Roca Narieda han nascut amb la idea de ser “un concurs generacional que té com a finalitat tornar a reinterpretar la revista escolar Narieda i vol recuperar l’esperit del moviment Freinet”, segons expliquen des de l’Arxiu. Aquest innovador sistema educatiu, que es va implantar durant la II República en comarques rurals com l’Alt Urgell, tenia com a principals fonaments “la col·laboració, l’observació, l’estimulació de l’autoaprenentatge, l’experimentació i el descobriment de la natura”, entre d’altres valors. S’hi valora especialment que aquests textos tinguin relació amb l’entorn més immediat: el municipi de Fígols i Alinyà o, per extensió, la comarca de l’Alt Urgell.

Per això, els participants al nou concurs hi presenten relats en què expliquen, en forma d’escrits breus, vivències, fets extraordinaris o somnis personals, tal com ho van fer els nens i nenes dels estudis de Fígols a la dècada de 1930.

El jurat en aquesta primera edició l’han conformat Sergi Bernal, investigador i difusor del moviment Freinet; David Argemí, creatiu i director d’art, i Ramon Besora, mestre, editor i escriptor.