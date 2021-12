Els poetes del Montseny

Des de fa segles, el Montseny ha estat font d’inspiració d’artistes i literats. A molts llocs del parc es troben referències a escriptors i poetes que van passar-hi alguna època de la seva vida. Un d’aquests racons és Viladrau, un poble que a principi del segle XX es va convertir en punt de reunió de diferents poetes noucentistes, com Josep Carner, Jaume Bofill i Mates (Guerau de Liost) o Marià Manent.

El punt de partida de la ruta és a Viladrau, concretament al Centre Cultural Europeu de la Natura. Només calen 20 minuts per arribar des del centre fins a la font de l’Oreneta. S’hi accedeix per l’avinguda Montseny o pel camí Guerau de Liost. La font es troba en un indret molt recollit. Presidint l’espai hi ha un pedró on està gravat el poema que Jaume Bofill i Mates va dedicar a la font.

Seguint pel camí que hi ha davant de la font enllacem de nou amb la pista forestal que s’enfila cap a Rosquelles. Des de l’entrada al mas Rosquelles cal agafar la pista a la dreta fins a arribar al pla de Montfalcó, on hi ha el mas Noguer. Seguim el camí de l’esquerra després de rodejar la casa i continuem amunt fins al veïnat de les Paitides, on hi ha la font del mateix nom. Després de visitar, també al veïnat de les Paitides, les fonts del Noi Gran i la font del Ferro, on hi ha gravats versos de Carles Riba i Maria Antònia Salvà, seguim el camí cap amunt fins a arribar a Ca l’Herbolari, una gran masia que va ser propietat de Jaume Bofill i Ferro.

Per Tot Sant Cugat / Extret de la Guia de rutes literàries per la Xarxa de Parcs Naturals. Diputació de Barcelona