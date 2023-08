Els pobles abandonats del Pirineu centren la jornada “Tots a Tost”

Vista parcial del nucli despoblat de Tost en l’actualitat (CCAU)

“Tots a Tost” és el nom de la jornada sobre els pobles abandonats del Pirineu que tindrà lloc al nucli despoblat de Tost, al municipi de Ribera d’Urgellet, el pròxim dimecres 9 d’agost. La iniciativa pretén posar el focus en el procés de despoblament que molts pobles de muntanya van patir durant la segona meitat del segle XX, entre els quals el mateix indret on se celebrarà la jornada, tot posant l’accent en la cara humana d’aquest fenomen demogràfic.

Els actes començaran a les set del vespre amb una visita guiada a les ruïnes de Tost de la mà de l’escriptor Joan Obiols, amb avantpassats al poble i a la vall. L’itinerari començarà justament a la casa que havia estat de la seva padrina, l’única que es manté dempeus, a més de l’església de Sant Martí, restaurada ara fa poc. La passejada inclourà fragments dels seus llibres La cucota i Per terres de l’Alt Urgell, en què parla de Tost.

La jornada continuarà amb una xerrada de l’escriptor i naturalista Jordi Pasques en què farà un repàs a pobles abandonats del Pirineu, els orígens del seu despoblament i l’estat actual. La conferència anirà seguida d’un debat obert amb el públic. Després d’un temps per a sopar —que cadascú ha de dur—, la jornada es clourà amb el concert Muntanyes de vida en què el duo La Sonsoni, compost per Pep Lizandra i Elías Porter, interpretarà cançons composades per Lizandra que expliquen l’evolució de la vida al Pirineu els darrers decennis.

“Tost a Tost” està organitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell i l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, la Diputació de Lleida, RàdioSeu i els veïns de la vall de Tost.