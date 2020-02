És millor muntar un pneumàtic més ample? Resulta que per a alguns aspectes sí és millor, però per d’altres és pitjor. El que no hem de fer és deixar-nos emportar per modes, sinó muntar el pneumàtic més adequat per al tipus de cotxe, potència, conducció que fem i clima de la zona.

El club automobilista alemany ADAC va comprovar fa uns anys que un pneumàtic més ample dóna més adherència en sec. Amb un mateix pneumàtic (parlant de compost i dibuix), a més amplada es millora l’adherència. Això es nota sobretot a l’hora de frenar en sec.

A més, augmenta la superfície de contacte i suport del cotxe sobre el terra, i això implica millorar lleugerament l’estabilitat. L’amplada del pneumàtic acostuma a tenir a veure sobretot amb la potència i amb el pes del vehicle. Com més gran sigui més amplada ha de tenir el pneumàtic.

Però més amplada té diversos inconvenients: a igual compost i dibuix del pneumàtic, augmenta la resistència al rodament, la qual cosa implica que augmenta lleugerament el consum i emissions contaminants i també que augmenta el soroll de rodament.

L’altre inconvenient és que augmenta la probabilitat de patir aquaplanning, és a dir, la pèrdua de tracció i control quan hi ha molta aigua en el paviment.

Font: www.circulaseguro.com

Per Tot Sant Cugat