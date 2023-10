Els pisos de suport per a gent amb problemes de salut mental, en marxa al desembre

La ministra de Salut, Helena Mas, al centre de la imatge de peu (SFGA)

Aquest mes de desembre es posaran en marxa els pisos de suport a les persones amb problemes de salut mental, situats a l’edifici on s’ubica el Centre Residencial d’Educació Intensiva (CREI). Ho ha anunciat aquest dimecres la ministra de Salut, Helena Mas, a la tercera reunió de la Taula nacional de salut mental i addicions (TNSMA). Com es va explicar a l’anterior trobada, en aquests equipaments s’instal·laran habitatges amb diferents graus de suport assistencial. En total, els pisos podran acollir entre 14 i 19 persones en funció de les necessitats dels usuaris. Aquesta és una de les accions previstes al Pla Integral de Salut Mental i Addiccions (PISMA).

Seguint amb les accions derivades del PISMA, la titular de Salut també ha explicat que s’estan duent a terme formacions, en col·laboració amb la Universitat d’Andorra (UdA), en matèria de salut mental al personal d’infermeria i als agents socials i comunitaris. A la reunió, per part del Ministeri també s’ha informat sobre els treballs d’elaboració un decàleg per al bon tractament comunicatiu de la salut mental. En aquest sentit, s’ha emplaçat als membres de la Taula a fer-hi aportacions, per a posteriorment traslladar-lo a l’Associació de Periodistes i Comunicadors d’Andorra (APCA), perquè pugui aportar la seva visió professional.

La TNSMA és un òrgan consultiu adscrit al Ministeri de Salut que té com a objectius assessorar l’Executiu en els aspectes relatius a la salut mental, contribuir a definir i elaborar propostes d’actuació, promoure i millorar la coordinació de tots els agents implicats en aquest aspecte i desenvolupar iniciatives contra l’estigma en salut mental.

La Taula ha comptat amb la participació dels ministres encarregats de les matèries de Salut, Helena Mas; Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín; i de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró; així com la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena; el secretari d’Estat de Justícia i Interior, Joan Leon; la secretària d’Estat d’Afers Socials, Ester Cervós; i la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez. També hi són presents representants dels comuns, SAAS, CASS, col·legis oficials de psicòlegs, metges i infermers, les associacions de treballadors i educadors socials, i membres de les diferents fundacions, entitats socials i associacions del sector.