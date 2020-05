Els Pirineus compten amb un miler de trencalossos

Els Pirineus acullen actualment un miler de trencalossos (Gypaetus barbatus), segons reconeix el primer model poblacional integrat (IPM) que s’ha realitzat d’aquesta espècie a tota la serralada; és a dir, sumant els vessants català, aragonès, navarrès, basc i occità, juntament amb Andorra. La dada s’ha donat a conèixer recentment a la revista Ecological Monographs, que detalla que un 36% dels exemplars són reproductors. El nombre total d’exemplars ha crescut de mitjana un 3,3%, tot i que la taxa d’increment poblacional s’ha reduït un 2,3% en comparació amb el fort creixement de la dècada anterior.

L’IPM determina per primera vegada la població del trencalòs per franges d’edat. Per fer-ho, s’han utilitzat les dades d’un estudi a llarg termini, realitzat entre 1987 i 2016 en els tres països, amb les xifres anuals de territoris amb reproducció i productivitat, combinant-les amb dades de seguiment mitjançant captura, marcatge i observació posterior de 150 individus al llarg de 30 anys. Així, les dades assenyalen que la població del trencalòs al Pirineu se situaria entre els 937 exemplars, en l’estimació més baixa, i 1.119, en la més alta.

La investigació també indica que tot i que ara hi ha més parelles de l’espècie “fracassen més en la reproducció“, segons ha explicat l’investigador del CSIC Antoni Margalida, ex professor de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la UdL i que ara lidera l’equip, on hi ha col·laborat la mestra del mateix centre universitari Mª Àngels Colomer.

En el treball ha participat també personal tècnic de la Generalitat, el govern d’Aragó, la Diputació Foral de Navarra i la Ligue pour la Protections des Oiseaux (LPO) francesa.