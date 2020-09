Els pelegrins més fidels mantenen la tradició per Meritxell malgrat les restriccions pel coronavirus

Com cada any alguns pelegrins han sortit a primera hora. Amb tot no han estat tants com altres anys. Per les restriccions sanitàries ha quedat anul·lada la missa de les set del matí. D’altres han aprofitat per pujar amb més calma. Enguany menys gent però els més fidels no han fallat.

Enguany només hi ha hagut una missa a les 11 per a les autoritats i alguns fidels que han aconseguit invitació.

En autobús, caminant, amb bici o patinet molta gent no s’ha volgut perdre la tradicional visita a Meritxell. Tots compartint el desig d’una tornada a la normalitat en la diada del 2021