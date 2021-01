Els Peixos haureu d’arreglar la vostra relació del 25 al 31 de gener

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Si ets dels que estalvien en demostracions afectives, és el moment de canviar de sistema. Algú necessita sentir les teves paraules d’amor. Treball: la sort pot manifestar-se aquests dies en les teves circumstàncies laborals. Expressa les teves idees i escolta les dels altres.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Estàs carregat de tendresa, tens molt per donar, així que fes-ho amb les persones que tens a prop. Treball: continues tenint moltes coses al teu favor perquè les teves condicions laborals acabin donant bons resultats.

Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

És un bon moment per plantejar-te canvis. Hi ha aspectes de la teva personalitat que estan necessitant un nou enfoc. Treball: confia en el teu instint, que et donarà els senyals oportuns per advertir-te d’un problema.

Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

La lluna plena activa el sector dels teus valors, els més íntims i personals; és l’ocasió de meditar sobre el que més t’importa. Treball: una situació conflictiva pot canviar si en comptes de tirar més llenya al foc, irradies energies positives.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

La teva parcel·la zodiacal, il·luminarà les teves emocions, que seran molt intenses. La passió desbordarà. Pren-t’ho amb calma, que no s’acaba. Treball: et sentiràs més atabalat que agraït per una oportunitat de feina que t’han proposat.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

La comprensió de les emocions et facilita les coses. Si li poses més amor a les situacions, aquestes acaben per cedir i transformar-se. Treball: concentra’t en el que urgeix, no en el que has de preparar d’aquí a unes setmanes. Deixa tan perfeccionisme.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Els detalls que tens amb una amistat t’estan ajudant a conèixer-la més, a estar més a prop. Les teves emocions es mostren contradictòries. Treball: si estàs disposat a demostrar el que vals, endavant creu més en tu, tot sortirà bé.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

La teva anàlisi subjectiva d’un problema no et permetrà veure més que el que t’interessa. Demana a algú de la teva confiança que et doni la seva opinió. Treball: tens més amics que enemics, però has d’esforçar-te a descobrir-los. Hi ha persones que temen les teves reaccions.

Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Amb optimisme i ganes de jugar no et supera ningú, tret que tinguis a prop un sagitari com tu. Ara, més que manar et toca cedir. Treball: la teva autoritat no la discuteix ningú, només has de cuidar la forma d’expressar els teus arguments.

Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

Si estàs al principi d’una relació, pots pensar que has de ser perfecte. Ets tu qui enamora i no el que aparentes o el que gastes en regals. Treball: no ho tens fàcil, et toca entre anar amb la llengua fora o delegar i sofrir per com fan les coses.

Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

La vida et somriu, però sempre en la mesura dels teus projectes. Lliura’t a la passió, viu intensament els instants més emotius. Treball: és una etapa d’èxits, d’abundància que ha de notar-se en l’àmbit laboral. Activa’t per aconseguir més del que tens.

Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Si la teva relació no va bé, arregla-la ja, sense demora. Fes balanç de tot l’any, mira què ha fallat i soluciona-ho definitivament. Treball: hauràs de fer més hores que un rellotge, probablement a causa d’un error. Pren-t’ho amb filosofia.