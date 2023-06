Els participants del 14è Arruix de Santa Fe ja escalfen

Arruix de Santa Fe (Foto: Cadí Circuit Fer / arxiu RàdioSeu)

Abans de la pausa del començament d’estiu, el Cadí Circuit Fer completarà la primera part de la present temporada, aquest dissabte, 3 de juny, a la tarda, amb la disputa del 14è Arruix de Santa Fe, organitzada pels Bombers d’Organyà. És la cita més veterana del calendari juntament amb la Trobada d’Aristot.

L’Arruix és una cursa vertical que surt del centre d’Organyà i puja fins a l’ermita de Santa Fe. La distància és de només 4,3 km, però en aquest recorregut s’ha de salvar un desnivell positiu de 670 metres. Els aficionats al parapent tenen l’opció de participar a l’Arruix&Vol, que consisteix a fer la pujada a peu i després baixar volant. També hi ha l’Arruix Petit, per a categories de base.

L’activitat començarà a primera hora de la tarda amb la recollida de dorsals. A quarts de 5 de la tarda, els participants a l’Arruix Petit agafaran un bus per a arribar a Coll Marí, on hi tindran la sortida a les 5. Més tard, a 2/4 de 6, hi haurà la sortida de la cursa principal des d’Organyà.

La jornada es completarà a 2/4 de 8 de vespre amb el lliurament de premis i un sorteig de material. Les inscripcions ja s’han tancat, tot i que se n’acceptarà d’última hora amb recàrrec en el preu inicial.