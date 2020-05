Els participants a ‘Ens connectem’ expliquen l’experiència viscuda des del confinament

Els i les participants al projecte intergeneracional ‘Ens connectem’ protagonitzen un vídeo on expliquen aquesta experiència viscuda des del confinament.

Aquest vídeo vol donar testimoni dels i les joves que hi han pres, així com de les persones grans, amb les fotos de les parelles i explicant en veu en off el què ha representat per tots ells aquesta experiència que va haver de substituir el projecte ‘Ens escrivim’ degut a la crisi sanitària de la Covid-19.

Val a dir que en aquest projecte s’han connectat un total de 20 parelles que després d’aquesta vivència telemàtica la majoria han quedat per conèixer-se en persona una vegada ho permeti la desescalada.

Aquí podeu veure el vídeo.