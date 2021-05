Els parcs naturals de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró celebren el Dia Europeu dels Parcs

El Parc Natural de l’Alt Pirineu (PNAP) i el Parc Natural del Cadí-Moixeró se sumen enguany al Dia Europeu dels Parcs, que commemora la declaració dels primers parcs nacionals europeus a Suècia, el 24 de maig de 1909. Els dos espais naturals han programat quatre activitats gratuïtes, que se s’afegeixen a vuit propostes més que s’organitzen a d’altres territoris de Catalunya.

Pel que fa al PNAP, diumenge 23 de maig, a les nou del matí, es durà a terme la sortida “Pugem al Ras!”, un itinerari guiat fins al Ras de Conques i el coll del Grau en què s’explicarà com n’és d’important la ramaderia extensiva per a la conservació dels valors naturals i culturals de l’espai natural. Els participants hauran de tenir una bona condició física, ja que es recorreran 10 quilòmetres amb un desnivell positiu de 600 metres. L’edat mínima per prendre-hi part és de 14 anys. Les inscripcions s’han de dur a terme a la Casa dels Parcs dels Pirineus, al telèfon 973 36 09 54 o bé a través del correu electrònic pnaltpirineu@gencat.cat.

Per la seva banda, el Parc Natural del Cadí-Moixeró organitza dissabte 22 de maig, a les nou del matí, l’excursió “Prat de Cadí-Avets singulars”. L’objectiu és conèixer aquest indret, situat davant les espectaculars canals del Cristall i de l’Ordiguer. Durant la tornada es passarà pel mig d’una avetosa, amb exemplars que requereixen de dues persones per poder abraçar-los.

El mateix dissabte, a les cinc de la tarda, també està programada l’activitat “Rapinyaires nocturns. Dissecció d’egagròpiles”, a Bagà. Aquesta iniciativa planteja una aproximació al món dels rapinyaires nocturns per conèixer els aspectes ecològics, biològics i les seves adaptacions. Amb la dissecció d’una egagròpila i amb l’ajuda d’una clau dicotòmica, es veurà com es pot obtenir informació sobre la seva dieta i la fauna del seu entorn.

Finalment, dissabte 29 de maig, a les nou del matí, hi ha prevista la sortida “L’Avetosa de Riu”, un itinerari que parteix del refugi del Serrat de les Esposes, on es podrà descobrir arbres monumentals i es parlarà de boscos madurs.

En el cas de les activitats al Cadí-Moixeró cal inscriure’s amb una setmana d’antelació al Centre del Parc a Bagà, al telèfon 93 824 41 51 o bé al correu pncadimoixero@gencat.cat.

Sota el lema “Parcs: la propera generació”

La Federació de Parcs Naturals i Nacionals d’Europa (EUROPARC), que aglutina gairebé 400 membres pertanyents a 36 estats, celebra aquesta efemèride sota el lema “Parcs: la propera generació”. Totes les activitats seguiran els protocols i les mesures establertes de prevenció de la COVID-19.

Cal destacar que el 2020 va ser un any que va suposar grans reptes per als parcs d’Europa i per al conjunt de la societat i va posar de manifest la necessitat d’espais verds i de contacte amb la natura. Per aquest motiu, EUROPARC vol una Europa més verda i més resistent i planteja que els parcs naturals i les àrees protegides participin en discussions sobre el futur per treballar en solucions eficients i garantir una Europa més segura i sostenible.