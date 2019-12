Últim dia del Poblet de Nadal amb bon ambient i activitats per tothom. Els paradistes del mercat nadalenc fan un balanç positiu.

Durant el mes que el Poblet de Nadal ha estat instal·lat a la plaça del Poble d’Andorra la Vella els infants han pogut gaudir d’activitats i jocs tradicionals durant el matí. Com ara diàbolo, el io-io o el teatre de titelles. Alguns no tan petits els hi ha fascinat aquest espai, i és que a més de venir amb els nets els hi recorda la seva infància.

Segons els mateixos paradistes enguany el Poblet de Nadal clou temporada d’una manera positiva. I és que han rebut moltes visites de diferents indrets, la majoria d’Espanya i França.

Un Nadal que a falta de xifres oficials sembla que superarà l’anterior en nombre de turistes, la neu caiguda durant els últims mesos i la varietat d’activitats han permès que durant aquestes festes Andorra s’hagi convertit una altra vegada en el destí ideal per passar les vacances.