Els panellets, un producte gourmet en època de recessió

El dia de Tots Sants i, especialment, la revetlla de la nit anterior és una d’aquelles dates marcades en vermell al calendari de la majoria de famílies. Com mana la tradició, la nit del 31 d’octubre és sinònim de castanyes, panellets, moniatos i altres menges i begudes, com un bon moscatell o un aromàtic vi ranci que esdevenen un acompanyament ideal. De la mateixa manera, l’1 de novembre, les flors agafen el protagonisme per a omplir els cementiris d’arreu per tal d’honrar els difunts.

No escapa a ningú que la castanyada d’enguany té aspectes a considerar. D’una banda, les temperatures que està fent, superiors a les de fa uns anys, quan les paperines de castanyes i moniatos resultaven ben agradables per l’escalfor que proporcionaven en nits gèlides. I, de l’altra, per la situació de recessió econòmica que s’està patint a nivell global.

És aquí on s’ha de parlar dels saborosos panellets, un dolç que ja habitualment, de per si, és catalogat com un producte car. La seva base, amb ingredients com l’ametlla i els pinyons i, també, la seva elaboració artesanal, el converteixen en un article d’alimentació no a l’abast de totes les butxaques.

Inflació, electricitat i panellets: mala combinació

La pèrdua de poder adquisitiu de moltes famílies, la crisi energètica amb un desfermat encariment de preus, així com la incertesa del que pot portar el futur, semblen motius suficients perquè algunes persones s’ho repensin a l’hora de comprar els panellets.

Hi ha petites diferències respecte d’uns establiments a altres, però, en línies generals, si ens referim als elaborats en pastisseries, els de pinyons estan al voltant dels 65 euros el quilo i els d’ametlla una mica més econòmics, sobre els 50 o 55. Si es tracta de safates amb barreja, l’import encara baixa un xic més. Són preus similars als de l’any passat. Els pastissers no han volgut encarir massa més un producte que ja de per si no és barat. Això comportarà que, com és obvi, els seus ingressos, seran menors.

Els venedors indiquen que han comprat els productes per a fer els panellets a uns preus semblants o una mica per sobre de l’habitual i que tenen en l’augment de les tarifes de l’electricitat el seu principal mal de cap. Ara tenen menys marge de benefici i, el que és pitjor, poques alternatives si no volen que el client acabi per renunciar al producte estrella d’aquestes dates.