Els Pali estrenen videoclip per celebrar la festa del poble d’Andorra la Vella

El videoclip dels Pali.

La flama del Canigò va arribar al país tot i les restriccions, i roman a Andorra la Vella.

A la capital es va optar per no fer la cremada de les falles ni la foguera ni cap concert com és tradicional per la festa del poble, recuperada fa tres anys i que se celebra el dia 24 de juny.

No obstant això, el Comú d’Andorra la Vella ha volgut que els ciutadans festegin la jornada i avui s’ha estrenat a les xarxes socials una rumba del grup Els Pali que parla de la festa del poble i de la situació actual.

El videoclip s’ha registrat en indrets emblemàtics de la parròquia, com ara el centre històric o la plaça del Poble.