Els països d’Iberoamèrica intensifiquen la cooperació en l’àrea de la salut i davant la Covid-19

L’Informe de la Cooperació Sud-Sud i Triangular a Iberoamèrica 2020, presentat avui de manera telemàtica per la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB), destaca la creixent cooperació entre els països iberoamericans en l’àrea de salut, amb prop de 300 projectes desenvolupats el 2018 i 2019, una dada significativa enmig dels actuals esforços de la regió per mitigar l’impacte de la pandèmia de la COVID-19.

La majoria de les iniciatives en l’àmbit sanitari han estat dedicades a l’enfortiment i la universalització dels sistemes de salut, la millora de l’atenció i la gestió de serveis mèdics i hospitals, i el desenvolupament de capacitats de vigilància i resposta enfront de malalties.

Aquests aprenentatges i coneixements no sols han estat crucials per a la gestió de la pandèmia del coronavirus, sinó que a més poden ser considerats com una referència per a la gestió de futures crisis sanitàries.

El llançament virtual de la tretzena edició de l’Informe de la Cooperació Sud-Sud i Triangular s’emmarca en la sèrie d’actes previs a la XXVII Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern que tindrà lloc a Andorra el 21 d’abril.

L’edició del 2020 de l’informe recull, sistematitza i analitza un total de 1.083 projectes de col·laboració entre els 22 països d’Iberoamèrica en les modalitats bilateral, triangular i regional, i desenvolupats entre els mateixos països iberoamericans, i entre aquests i aquells pertanyents a altres parts del món.

Segons l’informe, Xile, Mèxic, Cuba, Colòmbia, l’Argentina i el Brasil han estat especialment dinàmics com a oferents d’intercanvis bilaterals. Per part seva, Espanya (i de manera incipient Portugal) torna a destacar-se com un dels països més actius en la col·laboració de caràcter triangular.

La cooperació iberoamericana s’ha intensificat i dinamitzat significativament des de la publicació del primer informe, l’any 2007. Des d’aleshores, el nombre d’iniciatives bilaterals i triangulars no han deixat de créixer, permetent que entre aquest any i 2019 es desenvolupessin un total de 9.120 projectes. D’aquesta manera, la regió s’ha consolidat com una potència global en Cooperació Sud-Sud.

La ministra d’Afers Exteriors d’Andorra, Maria Ubach, ha destacat que “La Cooperació Sud-Sud i Triangular és una modalitat de cooperació innovadora, que convida a les aliances entre múltiples i diversos actors, i que representa una oportunitat estratègica única per compartir bones experiències i coneixement. Per tot això, aquesta modalitat és sumament interessant per a Andorra “.

“La pandèmia de la COVID-19 ha deixat aprenentatges importants, entre els quals es destaca la necessitat d’enfortir el multilateralisme i la cooperació internacional. Un esforç mancomunat global davant la pandèmia ha de secundar-se en una cooperació veritablement horitzontal. Aquesta és una de les fortaleses més importants de la comunitat iberoamericana: la Cooperació Sud-Sud i Triangular”, ha dit la secretària general iberoamericana, Rebeca Grynspan, durant la presentació.

En el llançament virtual de l’informe hi han participat, a més de Grynspan i Ubach, els seus homòlegs de Xile, Andrés Allamand Zavala, i del Perú, Allan Wagner Tizón; la secretària d’Estat de Cooperació d’Espanya, Ángeles Abreu, i el coordinador de l’Àrea de Cohesió Social i Cooperació Sud-Sud de la SEGIB, Martín Rivero.