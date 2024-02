Els pagesos realitzen dos dies de talls a Bassella i Puigcerdà

Tractors en una marxa lenta de la Seu a la frontera del riu Runer d’accés a Andorra (arxiu / Fòrum.ad)

Unió de Pagesos talla el trànsit avui dimarts en alguns punts de Catalunya en protesta pels acords de lliure comerç de la Unió Europea. Un, s’ha anunciat a la C-14, a Bassella i començava a les 10 del matí. Es mantindrà, com a màxim, tres dies. Segons Unió de Pagesos, la intenció és només impedir el pas de mercaderies sense afectar el trànsit personal ni serveis essencials.

Els pagesos de l’Alt Urgell s’han dirigit cap a la Cerdanya per a participar en el tall fronterer de Puigcerdà que s’allargarà, també, dos dies. A Oliana han sortit abans de les 9 del matí en direcció a la Seu d’Urgell, en una marxa lenta d’uns 20 quilòmetres per hora. Després continuaven fins a Puigcerdà. A partir de les 9 del matí, els pagesos de Berga han enfilat cap al túnel del Cadí direcció al tall fronterer. Confien que l’acció no suposi grans retencions.





No hi haurà talls a la Croisade

Per la seva banda, l’Associació de Pagesos de la Cerdanya francesa no tallarà la Croisade ni avui, ni demà dimecres, ja que les protestes de dissabte al Saló de l’agricultura contra el president Emmanuel Macron podrien fer arribar solucions aviat. Tampoc participaran als talls de la Cerdanya perquè no coincideixen ni en interessos ni en la manera de pressionar les autoritats.