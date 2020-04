Els pacients de Covid-19 ingressats a l’Hospital disminueixen progressivament

El nombre de pacients de Covid-19 ingressats a l’Hospital disminueixen progressivament, tal i com ha assenyalat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet. Aquest divendres hi ha 29 persones que són ateses al centre mèdic, una menys que ahir. Cal recordar que la xifra de pacients hospitalitzats havia arribat prop de la seixantena fa unes setmanes.

Dels 29 pacients ingressats a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, 16 ho estan a la unitat de cures intensives. 11 d’aquests pacients es troben intubats i amb ventilació mecànica. Des d’ahir, una persona ha pogut ser extubada, segons ha explicat Martínez Benazet.

Malgrat aquestes dades positives, s’ha de lamentar la defunció de tres pacients per Covid-19, tots ells d’edat avançada i residents en centres sociosanitaris.

Així, en total es registresn 731 afectats de coronavirus des que es va iniciar l’emergència sanitària i 344 persones han superat la malaltia. En aquest punt, el titular de Salut ha apuntat que les corbes de curats i de pacients actius (347) estan “a punt de creuar-se”.

REPUNT DE POSITIUS

El ministre de Salut ha exposat que les dades d’aquest divendres representen un “repunt de casos positius”, doncs n’hi ha 8 més que ahir, quan veníem d’una setmana amb un increment diari de nous casos d’entre 4 i 6 casos i dos dies amb cap nou contagi detectat. Aquest increment es deu encara al període de confinament complert, ja que el repunt que s’espera fruit de les “excepcions” al confinament s’espera per d’aquí a una setmana. Martínez Benazet ha recordat que el període mig d’incubació de la Covd-19 és de 6 dies, i no es presenten símptomes fins passats altres 6 dies. Tot just fa vuit dies des que es permeten els passejos d’una hora en dies alterns i quatre des de la primera petita obertura comercial.