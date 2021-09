Un nou enfocament per analitzar els mesuraments per satèl·lit de la nuvolositat de la Terra ha revelat que és molt probable que els núvols amplifiquin l’efecte de l’escalfament global. La investigació, duta a terme per científics de l’Imperial College de Londres i de la Universitat d’East Anglia, al Regne Unit, és la prova més contundent fins al moment que els núvols amplificaran l’escalfament global a llarg termini, exacerbant encara més el canvi climàtic.

Els resultats, publicats a ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, suggereixen també que, amb el doble de concentracions de diòxid de carboni (CO2) a l’atmosfera per sobre dels nivells preindustrials, és improbable que el clima s’escalfi per sota dels 2°C, i és més probable que s’escalfi de mitjana més de 3°C.

Els nivells preindustrials de CO2 eren d’unes 280 ppm (parts per milió), però els actuals s’apropen a les 420 ppm, i podrien acostar-se al doble de la quantitat preindustrial a mitjan segle si no es redueixen les emissions de forma significativa. La quantitat d’escalfament del clima que es preveu que es produeixi si es dupliquen els nivells preindustrials de CO2 es coneix com ‘sensibilitat climàtica’, una mesura de la intensitat amb la qual reaccionarà el nostre clima a aquest canvi.

La major incertesa en les prediccions de la sensibilitat climàtica és la influència dels núvols i com poden canviar en el futur. Això es deu al fet que els núvols, depenent de les seves propietats, com la seva densitat i alçada en l’atmosfera, poden augmentar o disminuir l’escalfament.

El doctor Paulo Ceppi, coautor de l’estudi i membre de l’Institut Grantham de Canvi Climàtic i Medi Ambient de l’Imperial, afirma en un comunicat que “el valor de la sensibilitat climàtica és una qüestió de temps. El valor de la sensibilitat climàtica és molt incert, i això es tradueix en una incertesa en les projeccions d’escalfament global futur i en el pressupost de carboni restant, és a dir, quant podem emetre abans d’assolir els objectius comuns de 1,5°C o 2ºC d’escalfament global ‘. ‘Per tant, hi ha una necessitat fonamental de quantificar amb major precisió com els núvols afectaran el futur escalfament global -prossegueix-. Els nostres resultats ens permetran tenir més confiança en les projeccions climàtiques i obtenir una imatge més clara de la gravetat de el futur canvi climàtic. Això hauria d’ajudar a conèixer els nostres límits, i a prendre mesures per mantenir-nos dins d’ells ‘.

Els núvols baixos solen tenir un efecte refrigerant, ja que impedeixen que el sol arribi a terra. Els núvols alts, però, tenen un efecte d’escalfament, ja que si bé permeten que l’energia solar arribi a terra, l’energia emesa de tornada per la Terra és diferent. Aquesta energia pot ser atrapada pels núvols, potenciant l’efecte hivernacle. Per tant, el tipus i la quantitat de núvols que produeixi un món que s’escalfa repercuteix en un major potencial d’escalfament.

Per Ecoticias