Els números premiats de la loteria de Nadal a Espanya

La grossa de Nadal ha estat per al 88008

No són poques les persones que solen provar sort amb algun que altre dècim de la Loteria de Nadal espanyola. Molta d’aquesta gent, més que probablement, no deu d’adquirir bitllets durant l’any, però, en arribar el sorteig de Nadal, la bogeria es desferma. El “Gordo”, fins i tot, traspassa fronteres i, a Andorra, per exemple, també hi ha una gran tradició de provar sort cada 22 de desembre.

Aquest 2023 els premis han estat força repartits arreu de la geografia espanyola. Per proximitat, Catalunya ha estat agraciada amb diferents premis: Barcelona, Tarragona, Tortosa, Reus, Lleida, Badalona, Sant Vicenç dels Horts, Cornellà, Hospitalet de Llobregat, Manresa i Girona, entre altres localitats, han esgarrapat alguns del premis repartits aquest 22 de desembre de 2023. La Comunitat Valenciana també és territori propici per a temptar la sort per Nadal o Reis.

Els premis de la Grossa de Nadal

El 88.008 ha estat el número del premi gros, de 400.000 euros per dècim. Un número que, possiblement, molts haguessin rebutjat en el moment d’anar a comprar la loteria en alguna administració.

El segon premi se l’ha endut el número 58.303. Són 125.000 euros per cada bitllet, un bon pessic també.

31.938, aquest ha estat el tercer premi, amb 50.000 euros al dècim.

Dels dos quarts premis, un ha estat per al número 93.361 i, l’altre per al 41.147. Ambdós reben 20.000 euros per bitllet.

Hi havia vuit cinquens premis (54.274 | 45.353 | 88.979 | 92.023 | 01.568 | 86.007 | 57.421 | 37.038). Per a cada dècim corresponen 6.000 euros, que tampoc està malament com a regal de festes.





Aquí es poden consultar els dècims per a saber si són mereixedors d’algun premi.