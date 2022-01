Els nous programes de foment de la contractació primen les persones amb més dificultats

El Consell de Ministres impulsa de nou tres programes de foment de la contractació per millorar l’accés a llocs de treball de les persones que es troben en situació de desocupació. Dos dels reglaments –els destinats al sector públic i al privat– donen continuïtat a programes ja endegats els anys anteriors. El tercer vol fer una incidència especial a la inclusió de joves d’entre 16 i 25 anys que han assolit les competències d’un programa d’inclusió sociolaboral.

La convocatòria dels programes de millora de l’ocupabilitat té com a objectiu general, d’acord amb les necessitats del mercat de treball i les condicions de les persones en situació de desocupació, fomentar una ocupació de qualitat tan estable com sigui possible.

El Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social del 2022 potencia l’accés al mercat laboral de les persones amb més dificultat d’inclusió

El Govern ha aprovat aquest dimecres el Reglament del Programa de millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic i les entitats d’iniciativa social per a aquest any 2022. L’objectiu és potenciar l’accés al treball de les persones amb més dificultat d’inclusió en el mercat laboral.

El programa d’enguany reprèn els projectes iniciats el 2012 per fomentar l’ocupació i la contractació, oferint solucions ajustades i adequades a cada moment tenint en compte el context socioeconòmic. En aquest sentit, es recorda que el 2020, donada la situació derivada de l’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 i degut a l’increment de persones en situació de desocupació, es van impulsar dos programes específics –un orientat al sector privat i un altre al sector públic– adreçats als inscrits al Servei d’Ocupació d’Andorra (SOA). El 2021, tenint en compte la continuïtat de la pandèmia, es van mantenir les mesures establertes en els programes engegats el 2020.

Aquest 2022, en vistes de la millora de la situació laboral experimentada –que s’ha traduït en un decrement de la desocupació registrada al SOA i alhora en un increment del nombre de llocs de treball oferts en el sector privat– es modifica el programa de foment de l’ocupació en el sector públic amb la finalitat de potenciar l’accés al treball de les persones amb més dificultat d’inclusió en el mercat laboral.

Per aquest motiu el programa per a aquest any s’adreça a les persones que es troben inscrites en recerca de feina al SOA que formen part dels col·lectius amb més dificultat per accedir al treball. En concret, persones més grans de 45 anys, persones de 16 a 25 anys, persones aturades de llarga durada amb més de sis mesos d’inscripció consecutius al SOA previs a la intermediació, persones beneficiàries de l’ajut per desocupació involuntària mentre aquest ajut estigui vigent, persones amb discapacitat i persones que es troben en situació de vulnerabilitat en la modalitat d’intervenció de treball amb suport.

Així doncs, el programa pretén fomentar la inclusió social i laboral, mitjançant la contractació temporal durant un període d’entre un mes i sis mesos, prorrogable per un màxim de sis mesos addicionals en el cas que la situació derivada de l’emergència sanitària i les seves conseqüències sobre el mercat laboral ho facin necessari. A més, el programa pot tenir un component formatiu en funció de les necessitats específiques de cada persona contractada, segons determini el SOA, amb l’objectiu d’incrementar el seu grau d’ocupabilitat.

En el marc d’aquest programa, el Govern es fa càrrec de les retribucions mensuals, equivalents al salari mínim, de les persones contractades amb la retenció prèvia del percentatge de cotització a càrrec d’aquesta persona, i el pagament de la part empresarial de cotització a la CASS durant la durada del contracte. Quan la jornada de treball sigui inferior a quaranta hores de treball setmanal, la retribució és proporcional a les hores treballades, si bé la cotització a la CASS s’efectuarà pel salari mínim.

En el cas dels contractats a l’Administració General i a l’Administració de la Justícia, el Govern satisfarà directament, a través de SOA, la prestació salarial. Per als treballadors contractats al Consell General, les entitats parapúbliques, els organismes autònoms, les societats públiques, les entitats socials sense afany de lucre que fan treballs per a la inclusió social i laboral de les persones i les empreses d’inclusió sociolaboral, el pagament es farà en forma de subvenció a aquests organismes per mensualitats completes i pel mateix import del salari mínim més la part empresarial de cotització a la CASS.

El Programa entrarà en funcionament des de la seva publicació al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i té vigència fins al 31 de desembre del 2022.

S’aprova el Programa de foment de la contractació en el sector privat pel 2022

El Govern també ha aprovat avui el Reglament del Programa de foment de la contractació en el sector privat pel 2022, que es desenvolupa en paral·lel al programa del sector públic i dels joves. L’objectiu és continuar fomentant la contractació per part de les empreses de persones desocupades inscrites al SOA i que formen part dels col·lectius amb més dificultat per accedir al treball, mantenint les subvencions econòmiques del 2021 per les contractacions.

El programa s’estructura en dues fases successives: una primera contractació de durada determinada de sis mesos seguida en una segona fase d’una contractació indefinida. El contracte ofert ha de tenir 40 hores setmanals, amb un període de prova d’un mes i un salari igual o superior al salari mínim. A més, quan es passi a contractació indefinida s’ha d’incloure un augment de sou del 3%.

Així doncs, les empreses que s’hi acullin rebran una subvenció de 4.500 euros per 12 mesos de contractació –300 euros al mes durant els 6 mesos de contracte inicial i 450 euros al mes durant els primers sis mesos de contractació indefinida–. A més, es preveu una prima de 500 euros si es contracta més d’una persona a través d’algun dels programes del sector privat.

Enguany es manté també la possibilitat que les persones contractades a través del Programa puguin efectuar fins a dues formacions gratuïtes de la cartera de formacions que proposa el SOA durant el primer any de contracte, sempre que ho sol·licitin. Aquesta formació s’ha d’efectuar durant la jornada laboral i s’inclou dins del temps treballat.

Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius que han assolit les competències d’un programa d’inclusió sociolaboral

Finalment, el Govern també ha aprovat aquest dimecres el Reglament del Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius que han assolit les competències d’un programa d’inclusió sociolaboral.

Destinat a joves d’entre 16 i 25 anys inscrits al SOA, les empreses que s’acullin al programa rebran una subvenció de 5.700 a 6.000 euros per 12 mesos de contractació –450 euros al mes durant 6 mesos de contracte de durada determinada inicial i 500 euros durant els primers sis mesos de contractació indefinida–. També es preveu la prima de 500 euros si es contracta més d’una persona a través d’algun dels programes del sector privat i les formacions gratuïtes. S’estableix que el salari fix ha de ser igual o superior al salari mínim vigent segons la jornada.

Els joves, a més d’estar inscrits al SOA, han d’acreditar haver superat satisfactòriament algun dels programes d’inserció laboral que porten a terme organismes públics o assimilats, o disposar d’un informe favorable d’alguna de les àrees que atenen adolescents i joves d’Afers Socials o de l’orientador de referència del SOA.