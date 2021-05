Els nous estudis universitaris d’INEFC a la Seu d’Urgell, a punt per començar el curs 2021-2022

Els nous estudis universitaris d’INEFC a la Seu d’Urgell es presentaran aquest dilluns, dia 3, a les 5 de la tarda, amb un acte en format telemàtic que es podrà seguir a través del canal de YouTube de l’Ajuntament urgellenc, a l’enllaç: https://youtu.be/_U19lwk21zU

La presentació comptarà amb les intervencions de la consellera de Presidència en funcions i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó; el conseller d’Empresa en funcions, Ramon Tremosa; el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras; el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega; el rector de la Universitat de Lleida, Jaume Puy; i el director de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, Eduard Inglés.

Amb aquest acte, es confirmarà l’inici del nou grau de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (CAFE) especialitzat en esports a la natura. De la presentació, Jordi Fàbrega n’ha avançat que aquest primer curs 2021-2022 s’oferirà un total de 40 places per poder cursar aquests estudis, que esdevenen el primer títol universitari presencial que acull l’Alt Pirineu i Aran. L’alcalde urgellenc ha explicat també que la nova oferta formativa “vol ser un referent en esports en el medi natural i convertir-se en el primer centre universitari focalitzat en la formació, la recerca i la transferència sobre activitats esportives en el medi natural de muntanya i riu”. I, d’aquesta manera, posicionar la Seu com a ciutat no només d’esport sinó també universitària.

Al llarg d’aquest curs, responsables de l’INEFC i de la UdL ja han visitat la Seu per preparar la posada en marxa dels estudis i l’ús que es farà de les instal·lacions esportives municipals en horari lectiu. Pel que fa a les classes teòriques, provisionalment es faran al Centre Cultural Les Monges, mentre es prepara la construcció de l’edifici d’INEFC Pirineus, que l’Ajuntament urgellenc preveu ubicar a la zona de l’Horta del Valira.