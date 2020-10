Els nous ajuts socials enfronten majoria i minoria al Comú d’Escaldes-Engordany

Picabaralla al consell de comú d’Escaldes-Engordany per les subvencions a empreses i autònoms que va presentar dimecres la cònsol major, Rosa Gili.

La minoria creu que és un projecte necessari, però que s’ha estat poc rigorós a l’hora de plantejar-lo. A més, el conseller demòcrata, Jordi Vilanova, ha criticat que la majoria no els hagi tingut en compte per redactar el text. En aquest sentit, el cònsol menor, Joaquim Dolsa, ha recriminat que ells sempre han estat a disposició i que és la minoria la que no ha tingut la voluntat de fer-ho.

Després de tot un seguit de retrets per les dues parts, les subvencions s’han aprovat i es podran demanar al Comú a partir de dijous de la setmana entrant.