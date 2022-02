Els nostres pensaments, emocions i sentiments

Controlar els nostres sentiments negatius és important, perquè quan ens hi deixem portar, podem prendre males decisions o actuar de manera equivocada. Generalment pensem, que no podem controlar allò que sentim. Que quan ens enfadem, angoixem o deprimim, no hi podem fer res.

A mi personalment em passa cada vegada que recordo el succés i començo a repetir-me els mateixos pensaments, una vegada i una altra, experimento uns símptomes d’angoixa amb la qual cosa, em costa fins a respirar i molta por.

Per tant, per reduir l’emoció cal adonar-nos de què és el que estem pensant i, si és possible, que pensem en els instants previs a l’emoció, i que ens pot costar sobretot la nostra salut.

L’origen de les nostres emocions és una cosa que tots hem de conèixer, per poder manejar-les, expressar-les, disminuir-les i/o eliminar-les, segons el cas, per assolir els nostres objectius i l’èxit i el benestar que desitgem.

És més fàcil reconèixer les nostres emocions, que els pensaments que hi estan associats. Per tant, el primer pas és reconèixer aquests sentiments.

Tots tenim emocions que reconeixem amb certa facilitat i d’altres que tendim a negar. Per exemple: Els homes, generalment, reconeixen amb més facilitat el coratge i neguen la por i la tristesa. Amb les dones, generalment, passa el contrari. Això està relacionat amb la cultura i l’aprenentatge.

Porta un diari i anota-hi, cada vegada que et sentis malament, incòmode, molest, etc. o que hagis viscut una situació desagradable.

Descriu la situació, com et sents i què penses respecte a aquesta situació i a tu mateix.

L’estil de pensament és la manera de pensar, que desenvolupem a partir de la nostra relació amb el món i amb nosaltres mateixos. Aquests estils poden ser adequats o inadequats. Corregiu les equivocacions d’alguns estils de pensament que poden ser la causa d’alguns dels vostres problemes i del vostre patiment.

L’estil de pensament és la nostra manera de percebre, analitzar, treure’n conclusions i relacionar-nos amb les diferents situacions que vivim.

El nostre pensament es pot enfocar cap al costat positiu i optimista o cap al negatiu o pessimista.

Alguns estils de pensament es basen només en els aspectes negatius de nosaltres, dels altres o de la vida. Neguen una part important de la realitat. Per això ens perjudiquen i fan patir.

Les causes de l’estrès són molt variades. Però, saps per què no tots ens estressem davant de les mateixes situacions o amb la mateixa intensitat? Viure preocupats pel que pot passar, no evita els problemes, però si ens desgasta físicament i emocionalment.

Gaudim del moment. Descobrim totes les petites coses que ens envolten i que puguem donar benestar, si tots nosaltres ho permetem.

Crec que el secret està en la nostra manera de pensar i de gaudir de la vida.

Eliminem tots els pensaments negatius, cada pas, per petit que sigui, ens acostarà a la meta.

Tots nosaltres podem aconseguir-ho.