Els nens i nenes a les vacances d’estiu

Roser Rodríguez Jerez

Aquesta setmana de finals de juny s’ha acabat el curs escolar per als més petits. Pel que fa als més grans (nens, nenes i adolescents) molts, van acabar la setmana passada tant a l’escola com a l’institut. En aquestes dates, els joves arriben a un d’aquells esperats moments de l’any: les vacances d’estiu. Per a molts és temps de felicitat, de recuperar la llibertat i aixecar-se tard sense cap altra urgència, sense un rumb fix, sense meta, sense horari i sense un objectiu precís.

No fa gaire temps que els nens passaven gran part del temps jugant al carrer o a la natura, pujaven als arbres, amagaven els seus tresors, corrien, saltaven. Aquestes, eren pràctiques comunes i la paraula avorriment no existia gens. En l’actualitat, molts joves passen massa hores connectats als jocs electrònics, la televisió, els mòbils, etc.

Hi ha altres opcions saludables, encara que en molts casos no s’ajusten als horaris ni a la butxaca dels pares. Algunes propostes serien fer unes hores d’activitats d’esport (els comuns n’organitzen a cada parròquia) que fan possible, que estiguin distrets i supervisats per monitors.

Els campaments són una de les fórmules estrella (enviar els nens 15 dies fora), amb horaris i àpats similars als de les escoles. Cal tenir en compte, però, que alguns pares no s’ho poden permetre. I, llavors, és quan en ocasions es recorre a la bona voluntat dels avis portant els nens a casa seva o desplaçant els avis a la casa dels nens. Són els salvadors en aquesta època de l’any, en què els pares han de continuar treballant i algú ha de cuidar els petits.

La bona voluntat dels avis s’agraeix i, en molts casos, estaran esperant ansiosos tenir cura dels seus nets durant l’estiu, però, malauradament, en d’altres, no estan en condicions de fer-se càrrec dels nens durant tot el dia, cada jornada. Tampoc a totes les famílies hi ha avis als qui acudir. De vegades també treballen. Llavors, molts es pregunten, què fem amb la canalla?

En moltes llars, les obligacions laborals fa pràcticament impossible conciliar la vida familiar i el treball per a poder gaudir tots junts de les vacances.