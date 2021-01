Els nens asmàtics poden fer esport

Cap nen o adolescent amb asma ha de ser privat de fer esport per raó de la seva malaltia. Al contrari, se l’ha d’animar i recomanar, ja que redundarà en benefici de la seva malaltia, ja que millorarà la seva capacitat física i el seu benestar; l’autoestima i la integració en el grup.

Cal no oblidar que grans esportistes són asmàtics com Miguel Induráin, David Beckham o Mireia Belmonte, entre altres.

És requisit indispensable per a no tenir limitacions en l’activitat física, que l’asma estigui ben controlat, amb la medicació necessària, evitant els desencadenants i acudint a les revisions periòdiques amb el seu pediatre.

I encara que es poden practicar gairebé tots els esports, és cert que no tots són iguals, ja que n’hi ha amb més alta o baixa capacitat de generar símptomes. En general, qualsevol exercici que sigui molt exigent, prolongat i que causi major augment de la freqüència de la respiració és més “asmogen”. També depèn molt de la qualitat de l’aire que es respira. L’aire fred i sec, contaminat o llocs molt humits afavoreixen l’AIE, per la qual cosa en dies de molta calor o massa fred, és millor no fer exercici.

Els esports més asmògens són els d’activitat sostinguda, com l’atletisme, ciclisme, gimnàstica, rem o el patinatge sobre gel i l’esquí, per l’ambient fred i sec on es practiquen. Són molt més aptes els seqüencials, com la natació, el tenis, el judo o jocs d’equip com el bàsquet o el futbol.

Aspectes a tenir en compte són:

S’ha d’evitar fer esport en el curs d’una crisi d’asma

És important fer escalfament

L’entrenament ha de ser progressiu

Les fosses nasals han d’estar buides.

Si aparegués una crisi durant l’exercici, es recomana:

Cessar l’activitat física Asseure’s i romandre en repòs per a tranquil·litzar-se. Administrar 4 aplicacions de salbutamol (Ventolin®) o 2 inhalacions de terbutalina (Terbasmin turbuhaler®) Si en 10 minuts no es millora, tornar a repetir les dosis i anar a un centre mèdic.

Per Familiaysalud.es