Els museus gestionats pel Govern reben un 13% més de visitants que l’any anterior

Casa de la Vall (Consell General)

Els museus gestionats pel Govern han tancat el 2023 amb 68.170 visitants, un 13% més que l’any anterior, quan es va assolir la xifra de 60.273 vistes. Concretament, la Casa de la Vall ha estat la més visitada durant aquest període (21.057), seguida del Museu Casa d’Areny-Plandolit (15.590), el Museu de l’Automòbil (9.769), l’Espai Columba (8.144) i la Farga Rossell (5.252).

Aquesta llista la clouen la Casa Rull, amb 2.944 visitants, i el Museu Postal, amb 2.655. D’aquesta manera, es consolida la tendència a l’alça de les visites als museus gestionats per l’Executiu.

Des de l’Àrea de museus del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports atribueixen aquest increment de les visites, d’una banda, a la modernització que s’està duent a terme en aquests equipaments, com, per exemple, amb la incorporació del sistema d’hologrames al Museu Casa d’Areny-Plandolit; així com per la bona acollida de les activitats complementàries que es fan en aquests, a través de l’oferta didàctica als centres escolars, la col·laboració amb diverses institucions amb l’organització i la difusió del patrimoni conservat als museus a través de diferents canals i mitjans de comunicació.





Més visites a les esglésies romàniques i a Meritxell

Pel que fa a les esglésies romàniques i al Santuari de Meritxell, que s’obren cada estiu amb visites guiades, s’observa una major afluència generalitzada en tots els equipaments, amb un increment del 32% respecte al 2022, assolint un total de 40.862 visitants el 2023.

Concretament, 18.179 persones han visitat el Santuari de Meritxell, 11.562 Sant Miquel d’Engolasters, 4.514 Sant Martí de la Cortinada, 4.054 Sant Climent de Pal, 2.218 Sant Romà de les Bons, 792 Sant Serni de Nagol. Des de l’Àrea de museus destaquen que aquestes xifres corroboren la bona iniciativa que ha estat obrir durant tot l’any Sant Miquel d’Engolasters, ja que fins ara sols s’obria durant la temporada estival.

Fora de les estadístiques de visitants, al Santuari de Meritxell s’hi han comptabilitzat 363.609 passants, consolidant-se un any més com el monument més concorregut del país.