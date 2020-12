Els museus del país estrenen nou horari i presenten un nou joc per apropar-se a la ciutadania

Els museus gestionats pel Govern segueixen adaptant-se a la situació actual generada per la COVID-19 amb el principal objectiu d’atreure i facilitar les visites a la ciutadania. Per aquest motiu, i després dels canvis implementats durant el mes de novembre passat, a partir de dimecres vinent, dia 9 de desembre, i fins que es normalitzi la lliure circulació de persones, l’horari d’obertura al públic serà la següent:

Dimecres, dijous i divendres: de les 11 a les 18 h.

Dissabtes: de les 11 a les 19 h.

Diumenges: de les 11 a les 14 h.

El Museu Carmen Thyssen Andorra s’adapta també a la mateixa modificació horària dels establiments gestionats per l’Executiu. En el cas de l’Espai Columba restarà obert tots els diumenges i la Casa de la Vall i Casa d’Areny-Plandolit obriran en diumenges alterns.

Les activitats de cap de setmana, que inclouen tallers, itineraris i contacontes infantils, es continuaran oferint al públic local. Entre aquestes activitats, en destaca la gimcana ‘El relat dels viatgers’. La Taula de Museus d’Andorra ha creat aquest joc en què es proposa d’assumir el rol d’un reporter estranger que és enviat a l’exòtica República d’Andorra per explicar al món el tarannà d’aquest peculiar país.

El punt de partida i la inspiració d’aquests reporters seran els relats d’altres viatgers que es van passejar pel país entre finals del segle XVIII i principis del segle XX. A través d’aquests relats, cal que els reporters visitin el Museu Casa Cristo, Cal Pal de la Cortinada, el MW Museu de l’Electricitat i la Casa de la Vall; durant la visita hauran de prendre apunts per poder escriure un article de cadascun d’aquests llocs i fer fotos que hauran d’acompanyar els relats.

El joc s’iniciarà el 9 de desembre i acabarà el 10 de gener. Per inscriure-s’hi, cal enviar un correu electrònic amb el títol ‘El relat dels viatgers’ a area_museus@govern.ad. Com que és un joc que es va jugant en el temps, la inscripció es pot fer fins al 20 de desembre. Les bases de participació es poden consultar a www.museus.ad.

Els relats i les fotografies es penjaran al perfil d’Instagram @museusandorra l’11 de gener, i entre aquesta data i el dia 17 de gener es podran votar les propostes. Per poder votar cal ser seguidor del compte d’Instagram @museusandorra, i, un cop acabat aquest període, la publicació amb més “m’agrada” serà la guanyadora. L’autor o els autors i el seu nucli de convivència habitual obtindran una experiència en cadascun dels museus participants com a premi, que consisteix en una visita exclusiva als nuclis de les Bons, Sant Romà i el Museu d’Art Sacre, organitzada pel Museu etnogràfic Casa Cristo, una visita nocturna a Cal Pal, una visita a les entranyes de la central de FEDA cortesia de l’MW Museu de l’Electricitat, i una visita a la llum de les espelmes a la Casa d’Areny-Plandolit, com a regal proposat per l’Àrea de Museus i Monuments. La resta de participants que acabin el joc rebran com a obsequi un exemplar del llibre Andorra, un profund i llarg viatge.