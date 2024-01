Els museus d’Andorra reben un total de 146.638 visitants el 2023

Casa de la Vall, l’equipament més visitat del país (Consell General)

A Andorra coexisteixen museus i equipaments culturals de diversa naturalesa, que ofereixen una àmplia oferta cultural als ciutadans del país i als turistes que el visiten. Des d’aquests museus es programem activitats i tallers, es fan exposicions i s’ofereixen múltiples serveis als usuaris, a més de conservar el patrimoni material i immaterial del Principat.

Durant el 2023, per tots els museus del país hi han passat 146.638 persones, que es poden desglossar en visitants a:

Equipaments culturals (CAEE, Espai Caldes, Cal Pal, Sala d’exposicions Sergi Mas, Mola i serradora de Cal Pal i Mina de Llorts).





Museus d’Andorra (Bici Lab Andorra, Museu La Massana Còmic – Joan Pieras, MW Museu de l’Electricitat, Casa Cristo, Museu de la Moto i Espai Galobardes).





Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA), de gestió mixta.





Museus gestionats pel Govern d’Andorra (Casa d’Areny-Plandolit, Casa Rull, Farga Rossell, Museu Postal, Museu Nacional de l’Automòbil, Casa de la Vall, Espai Columba i Era del Raser).





Església de Sant Miquel d’Engolasters (oberta tot l’any a partir del febrer del 2023).

2023 TOTAL DE VISITANTS Equipaments culturals 21.575 Museus d’Andorra 29.673 Museu de gestió mixta 15.658 Museus gestionats pel Govern 68.170 Església de Sant Miquel d’Engolasters 11.562 Total 146.638

MUSEUS D’ANDORRA 2023 BICI LAB ANDORRA MUSEU DEL CÒMIC MW MUSEU DE L’ELECTRICITAT CASA CRISTO ESPAI GALOBARDES MUSEU MOTO Gener 479 230 95 98 8 243 Febrer 578 294 222 354 11 202 Març 426 275 317 301 7 187 Abril 792 208 374 181 16 551 Maig 700 177 691 347 0 123 Juny 1.322 134 511 276 60 239 Juliol 838 261 1.383 465 129 639 Agost 1.908 966 1.970 608 78 1.355 Setembre 659 213 558 127 18 334 Octubre 1.011 364 626 106 93 389 Novembre 356 (tancat la 2a i 3a setmana) 50 571 138 85 118 Desembre 895 276 367 317 43 330 Total 9.964 3.448 7.685 (inclòs el Camí) 3.318 548 4.710

MUSEU CARMEN THYSSEN ANDORRA VISITANTS Gener X Febrer 857 Març 1.429 Abril 1.636 Maig 1.030 Juny 1.143 Juliol 2.332 Agost 2.472 Setembre 989 Octubre 906 Novembre 1.445 Desembre 1.291 Gener 2024 128 Total (el recompte d’aquest museu el determina el calendari expositiu; per aquest motiu, s’inclou el mes de gener del 2024 i no hi ha xifra el mes de gener del 2023) 15.658

EQUIPAMENTS CULTURALS 2023 CAEE ESPAI CALDES CAL PAL SALA D’EXPOSICIONS SERGI MAS* MINA DE LLORTS MOLA I SERRADORA DE CAL PAL Gener 416 215 44 X X Febrer 622 X 33 X X Març 604 X 311 X X Abril 640 X 314 X X Maig 903 X 416 X X Juny 774 X 209 X Juliol 1.788 X 610 Agost 2.520 X 502 Setembre 1.582 X 326 X Octubre 1.002 X 163 X X Novembre 746 X 193 X X Desembre 884 x 379 X X Total 12.481 215 3.500 1.847 3.062 470

RECOMPTE DE VISITES A LA SALA SERGI MAS (per exposició, no per mesos) VISITANTS L’art de la talla de fusta i els seus artesans (15-2-23 a 15-4-23) 606 Clixé de Canòlic (18-5-23 a 01-7-23) 732 Abans miràvem la lluna per tot (21-9-23 a 4-11-23) 403 La bellesa inhòspita (9-11-23 a 9-12-23) 106 Total 1.847

**La Mina de Llorts i la Mola i Serradora de cal Pal obren a l’estiu, els mesos de juliol i agost.





Els museus gestionats pel Govern han tancat l’any 2023 amb 68.170 visitants, un 13% més que l’any anterior, quan es va assolir la xifra de 60.273 visites. Concretament, la Casa de la Vall ha estat la més visitada durant aquest període (21.057), seguida del Museu Casa d’Areny-Plandolit (15.590), el Museu de l’Automòbil (9.769), l’Espai Columba (8.144) i la Farga Rosell (5.252). Aquesta llista la clouen la Casa Rull, amb 2.944 visitants, i el Museu Postal, amb 2.655, el qual va tancar les portes el 29 de desembre del 2023.

La Casa de la Vall és la proposta cultural més visitada de tot el país, amb més de 5.000 visitants respecte al segon museu més visitat. Aquest èxit és degut a una combinació de factors: l’interès que desperta el Parlament d’Andorra, la carrega simbòlica i històrica de la seu històrica del Consell General, les activitats programades, així com la seva ubicació.

Els museus i els equipaments citats formen part de la Taula de museus, una taula de treball que permet coordinar-se per a oferir les activitats de les Nits d’estiu i el Dia internacional dels museus. Enguany, a més, s’ha reeditat i ampliat el producte turístic-cultural Habitat rural, que permet conèixer les quatre cases museu del país a partir d’una publicació específica treballada conjuntament entre els agents implicats: Cal Pal de la Cortinada, Casa Cristo, Museu Casa Rull i Museu Casa d’Areny-Plandolit.





A partir de les xifres es pot afirmar que:

La Sala Sergi Mas de Sant Julià de Lòria es consolida com a espai cultural de la parròquia sent el relleu del Museu del Tabac i prenent la responsabilitat social que tenia el Centre Cultural Lauredià mentre continuen les obres.

A Escaldes-Engordany, la xifra de visitants del Centre d’Art Escaldes-Engordany (CAEE) ha experimentat un augment del 30% respecte l’any anterior essent l’exposició “Japó. Una història d’amor i guerra” la que ha despertat major interès entre les persones que visiten el centre. El CAEE per tant es consolida com l’equipament cultural més visitat i el quart dins de la categoria de museus. Altrament, les obres de la instal·lació artística de Javier Balmaseda que remodelaran la part alta, han fet que l’Espai Caldes obrís únicament un mes l’any 2023.

Encara que l’entorn del Museu Carmen Thyssen Andorra (MCTA) s’ha vist molt afectat i s’ha reduït la seva visibilitat per les obres al solar del costat del museu, aquest espai d’art ha experimentat un augment de visitants.

Bici Lab Andorra es consolida en el seu primer any complet d’obertura.

Tant el MW Museu de l’Electricitat, com Casa Cristo, com els museus gestionats pel Comú de Canillo segueixen una tendència ascendent de visitants, mentre que el Museu del Còmic, a la Massana, gairebé iguala les xifres de l’any passat.

Finalment, els museu gestionats pel Govern sobrepassen els xifres del 2019, l’any que s’havia pres com a referent a superar després de la pandèmia.

Encara que les xifres de tots aquests espais han estat molt positives durant el 2023, no s’ha d’oblidar que el nombre de visitants només són un indicador quantitatiu; per a valorar un museu, monument i/o equipament cultural cal sumar-hi les valoracions de les enquestes de satisfacció entre el públic, la programació que s’hi desenvolupa, l’experiència que s’hi ofereix i les percepcions de les realitats copsades pels gestors dels equipaments museístics, per a tenir, a partir de la lectura de tots aquests indicadors, una visió global i fidedigna del moment actual. Un moment que es mostra com de recuperació i assoliment del costum de visitar museus, monuments i equipaments culturals regularment, participant activament de l’àmplia oferta de propostes que s’hi organitzen.