Els Mundials FIS Freeride Andorra 2026 donaran el tret de sortida amb la cerimònia d’inauguració, aquest divendres

Quan falten pocs dies per la celebració de la primera edició dels Allianz FIS Freeride World Championships Andorra 2026 by Mammut, ja es van perfilant els detalls del gran esdeveniment, que tindrà lloc a les muntanyes d’Ordino Arcalís, reconegudes internacionalment per la qualitat de la seva neu i terreny tècnic. El tret de sortida es donarà amb la cerimònia d’inauguració d’aquest divendres, 30 de gener. A partir d’aquí s’obrirà una finestra meteorològica que s’ha establert entre l’1 i el 6 de febrer de 2026, i s’hi disputaran quatre categories: esquí homes, esquí dones, snowboard homes i snowboard dones.
Cerimònia inaugural amb tots els corredors i el secretari general de la FIS
La cerimònia d’obertura d’aquests primers Mundials de Freeride tindrà lloc aquest divendres, 30 de gener, a les 18.30 hores, al Centre Comercial Illa Carlemany, esdevenint un dels moments més simbòlics i participatius de la competició. A l’acte hi assistiran els 66 corredors participants, els millors riders de freeride del món seleccionats entre l’elit internacional, i Michel Vion, secretari general de la Federació Internacional d’Esquí (FIS), una de les màximes autoritats de l’entitat a escala global.
La inauguració comptarà amb discursos de benvinguda i intervencions oficials dels representants de les diferents institucions i, com és habitual en les màximes competicions internacionals, no hi faltarà la desfilada de banderes. Un dels moments més àlgids serà la presentació de les nacions i el lliurament dels dorsals als corredors. Una actuació de dansa aportarà el punt local i tradicional a la celebració, que anirà seguida d’un espectacle de cloenda per a posar el punt final a la vetllada i marcar l’inici oficial de la competició.
Event Village i molt d’ambient
Un altre dels punts destacats del programa serà l’Event Village, ubicat a la zona de l’Hortell d’Ordino Arcalís, que es convertirà en el centre neuràlgic de l’ambient festiu i participatiu, els dies 31 de gener i 1 de febrer. Entre les activitats previstes dins el Village, hi haurà ski-test ambdós dies amb les millors marques del mercat, i diverses animacions per al públic.
Destacarà la signatura dels riders, el dissabte 31, que aprofitaran el dia de reconeixement per a gaudir de l’ambient i deixar-se conèixer pels seus aficionats abans del gran dia; així com l’espectacle de high-line a càrrec de Moisés Castro, un dels protagonistes també del film NIX, som gent de neu, molt conegut per les seves travesses espectaculars a grans alçades, com creuar el cràter del volcà Lascar a 5.600 metres d’altitud. A més, l’Hortell acollirà els podis amb els guanyadors de les proves, que seran proclamats com els primers campions del món de la història del freeride.
La terrassa Kokoi, situada al peu del telecabina de Tristaina, serà també un punt d’entreteniment amb ambientació especial, i el lloc escollit per a celebrar la gran festa final.
Entre l’1 i el 6 de febrer, finestra de competició
Les proves d’aquests primers Mundials es desenvoluparan durant una única jornada entre l’1 i el 6 de febrer. La data definitiva de la competició es confirmarà entre 24 i 48 hores abans, seguint el protocol habitual i en funció de l’evolució de la previsió meteorològica, amb l’objectiu de garantir una finestra òptima i unes condicions de neu adequades per al bon desenvolupament de la prova. En funció de la data escollida per a la competició, es podria fer ajustaments al programa d’activacions a l’estació, per la qual cosa es recomana seguir de prop les xarxes socials i el web d’Ordino Arcalís, així com els canals oficials del Freeride World Tour (FWT), on s’aniran publicant totes les actualitzacions.
Ordino Arcalís, cor del freeride als Pirineus
Situada al nord del país, Ordino Arcalís és considerada la meca del freeride als Pirineus. Des de 2015 ha estat seu de competicions internacionals relacionades amb aquesta disciplina i, durant gairebé una dècada, ha acollit de manera continuada proves del Freeride World Tour, consolidant-se com un escenari de referència mundial.
La seva extensió de 450 hectàrees de terreny esquiable i els 120 itineraris sense marcar forapista ofereixen un entorn privilegiat per a la pràctica del forapista. L’orografia de l’estació presenta una combinació única de pendents pronunciats i canals naturals que permeten traçar línies molt variades i tècniques, contribuint al gran espectacle que vol mostrar aquesta modalitat. A més, la seva orientació nord garanteix unes condicions de neu de gran qualitat, oferint sovint la temporada més llarga dels Pirineus. Aquest escenari únic, on natura i esport es fusionen per a oferir línies tècniques i paisatges espectaculars, han convertit Ordino Arcalís en seu dels primers Mundials de Freeride de la història sota el paraigua de la FIS.