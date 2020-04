La Policia de la Generalitat- Mossos d’Esquadra manté els controls policials a les principals carreteres i autopistes de Catalunya que es van iniciar el passat divendres 20 de març per evitar els desplaçaments a segones residències en caps de setmana. Per tercer cap de setmana consecutiu, els Mossos d’Esquadra desplegaran prop de 200 controls policials específics en el marc de l’aplicació de la normativa vigent desplegada com a conseqüència de l’actual crisi sanitària.

Els dispositius policials pretenen evitar tots aquells desplaçaments que es facin en cap de setmana cap a segones residències i que no estiguin autoritzats per les mesures decretades per tal d’aturar la propagació de la COVID-19. Al voltant d’un miler d’agents de les Àrees Regionals de Trànsit i les Àrees Regionals de Recursos Operatius de les diferents regions policials s’encarregaran de dur a terme aquests punts de control, dinànics i estàtics, en vies interurbanes i d’entrada a municipis de segones residències, així com a les principals carreteres i autopistes del país.

Seguint totes les mesures de seguretat, els agents desplegats en aquests punts s’asseguraran que totes aquelles persones que estiguin circulant estan autoritzades a fer-ho segons preveu el reial Decret d’Estat d’Alarma. En cas que en el vehicle hi vagi més d’un ocupant, els agents vetllaran perquè es compleixin les mesures de seguretat i que el segon ocupant se situï al darrera del conductor. Les sancions per incompliment de la normativa actual oscil·len entre els 600 i els 30.000 euros.

Així mateix, els Mossos d’Esquadra juntament amb la Guàrdia Urbana de Barcelona establiran també controls policials a les principals vies de sortida de la ciutat per tal d’assegurar els desplaçaments autoritzats.

D’altra banda, les activitats a l’aire lliure, anar a la platja, passejar, fer esport, anar en bicicleta o córrer continuen prohibides, de manera que els Mossos també treballaran per garantir que ningú se salti les mesures legals vigents.

La Policia de la Generalitat demana a la ciutadania que continuï respectant el confinament com fins ara i sobretot el cap de setmana i que no surti de casa a no ser per causes de força major o les que estan legalment permeses. Des del Cos de Mossos d’Esquadra s’apel·la a la responsabilitat i la solidaritat de la població per tal d’evitar la propagació de la Covid-19.