Els Mossos identifiquen 99 persones i tramiten nou denúncies en un operatiu contra la multireincidència a la Seu

Comissaria dels Mossos a la Seu d’Urgell (RàdioSeu)

Els Mossos d’Esquadra han identificat aquest cap de setmana 99 persones al terme municipal de la Seu d’Urgell en un operatiu especial contra la multireincidència delictiva. En un d’aquests casos, s’ha comprovat que és una persona investigada per trencament de condemna. Segons ha informat la Policia catalana, de les gairebé cent identificacions se n’ha derivat prop d’una desena de denúncies. Una d’elles ha estat de caràcter penal, per conducció sota els efectes de les drogues; i la resta, administratives. D’aquestes, quatre eren per possessió de substàncies estupefaents; tres més per conducció sota els efectes de l’alcohol; i una, per una falta de respecte a l’autoritat. La majoria de registres van ser divendres a la nit.

Tot plegat s’ha fet en el marc del denominat Pla Kanpai, que també s’ha desenvolupat a d’altres ciutats catalanes; sobretot, en aquelles on darrerament havien augmentat les denúncies o sospites per delictes relacionats amb la multireincidència. La majoria han estat en capitals de comarca i, per exemple, també se n’ha fet a Berga, Vic, Figueres, Salou, Sant Feliu de Llobregat, Mataró o Tortosa, entre d’altres.

Pel que fa a la demarcació de Lleida, a més de la Seu també s’ha dut a terme a Tàrrega, on els Mossos han informat que el nombre d’identificacions s’ha elevat fins a les 259 i han inclòs quatre detencions. Concretament, dues per desobediència, una per tràfic de drogues i una altra per atemptat a l’autoritat. També en relació amb el narcotràfic, a la capital de l’Urgell s’han aixecat en una sola nit 11 denúncies administratives per possessió de drogues. A més a més, s’ha fet inspeccions especials a dos establiments de la ciutat.