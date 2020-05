Els Mossos efectuaran 350 controls per vigilar que es compleixen les restriccions de mobilitat

Els Mossos d’Esquadra despleguen aquest cap de setmana llarg 350 controls arreu de Catalunya per evitar conductes irresponsables, tenint en compte que segueixen en vigor les restriccions de mobilitat per evitar la propogació del coronavirus. Més de 1.300 agents treballaran per garantir el compliment de les restriccions en controls en totes les franges horàries i en qualsevol via, tant a les principals carreteres i autopistes catalanes com en carreteres secundàries, vies interurbanes i d’entrada a municipis.

Com ja va passar a la Setmana Santa, el pont de l’1 de maig coincideix amb uns moments d’excepcionalitat en què la població ha de confinar-se a casa i en què, tret dels desplaçaments per les activitats autoritzades i aquells relacionats amb els serveis essencials, cal continuar limitant al màxim la mobilitat per evitar el contagi de la COVID-19. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit no preveu cap dispositiu especial de mobilitat, però recorda a la ciutadania la importància de quedar-se a casa i efectuar únicament els desplaçaments imprescindibles i permesos en el decret d’estat d’alarma.

El cos policial insisteix en el fet que continuen prohibits els desplaçaments a segones residències. Tampoc estan permesos els desplaçaments en vehicle per anar a paratges naturals a passejar o a fer esport. Així, en el cas de les sortides dels menors de 14 anys, cal recordar que si bé és cert que estan permesos els passejos per qualsevol via o espai públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, no es pot aprofitar per anar en cotxe i no s’ha d’anar més enllà d’1 km de casa.

Des del Servei Català de Trànsit s’apel·la a la responsabilitat de la ciutadania “per continuar amb el comportament majoritari durant el confinament, gràcies al qual s’han assolit nivells de reducció de trànsit notables”.