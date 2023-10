Els Mossos, disposats a acabar amb la “violència gratuïta a Catalunya”

Vehicle dels Mossos d’Esquadra. Foto: Arxiu

La Prefectura de la Policia dels Mossos d’Esquadra s’ha reunit aquesta setmana al Complex Central amb els màxims comandaments del Cos per a analitzar l’actual situació de la seguretat ciutadana a Catalunya i valorar els darrers incidents violents que han tingut lloc durant els darrers dies. L’objectiu ha estat adoptar noves mesures per a fer front als nous reptes de seguretat, centrats principalment en la convivència i la cohesió social.

Aquesta reunió ha estat precedida d’altres trobades mantingudes durant aquesta setmana arran de diferents episodis que han tingut lloc els darrers dies i els aldarulls que es van registrar a Molins de Rei, Manresa i altres municipis catalans.

Durant la trobada s’ha fet una valoració de l’actual situació a Catalunya derivada de l’emergència de nous fenòmens socials que poden generar inseguretat ciutadana o percepció d’inseguretat ciutadana. De l’anàlisi dels diferents episodis registrats, s’ha conclòs que són de naturalesa diferent, que al darrere no hi ha grups organitzats d’esvalotadors i que en cap cas responen a patrons comuns d’actuació, més enllà que, en tots els casos, hi ha un denominador comú que és la violència gratuïta.

L’actual Decret de la Direcció General de Policia, aprovat el passat 21 de març, referma una nova estructura policial encaminada a afrontar reptes adaptats a les noves necessitats de seguretat pública i desafiaments que demanda l’actual societat. I, en aquest sentit, la creació de la Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana té l’encàrrec de dissenyar un nou mapa de la seguretat a Catalunya establint, d’acord amb la intel·ligència policial, nous dispositius adaptats a cada moment i en cada situació.





La intel·ligència policial, una eina de predicció de fenòmens delictius

La nova Divisió de Dispositius, depenent de la Comissaria Superior de Seguretat Ciutadana, i la nova Àrea d’Anàlisi i Coneixement d’Intel·ligència, depenent de la Prefectura, conjuntament amb les Unitats Regionals d’Anàlisi de la Seguretat, es converteixen en elements crucials en el disseny del nou enfocament de la planificació de dispositius de seguretat. Es tracta d’orientar la intel·ligència policial no únicament sobre la criminalitat avançada o el terrorisme, sinó obrir-la a la seguretat ciutadana per tal de detectar situacions que poden ser de risc i que estarien vinculades a la delinqüència ordinària en l’àmbit social.

La intel·ligència policial es converteix en un dels eixos principals a l’hora de predir fenòmens delictius i, per tant, es tracta de treballar amb noves eines de valoració de risc que fins ara estaven circumscrites en escenaris de crim organitzat, fenòmens de radicalització violenta, de mobilitzacions o conflictivitat sociolaboral. En aquest sentit, es treballarà en una valoració de risc de seguretat ciutadana en aquells àmbits que es determinin des de les comissaries o regions policials.

Les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) i la Brigada Mòbil ampliaran els seus efectius policials. La Brigada Mòbil, tal com ho contempla el nou Decret de reestructuració de la Policia, té per primera vegada com a principal objectiu fer seguretat ciutadana i, en aquest sentit, es potencia el seu creixement amb l’objectiu de donar resposta a tots aquests fenòmens emergents que tenen un impacte sobre la seguretat o la percepció d’aquesta.





Millorar en eficàcia i prevenció

Els dispositius policials en festes majors o esdeveniments públics, es reforçaran i reestructuraran sempre que la situació ho requereixi amb més unitats d’ordre públic, s’incrementaran els controls policials als voltants, es treballarà des de la proximitat i s’incrementarà la presència en vies ràpides i estacions de tren. La coordinació i la col·laboració amb les Policies Locals continuarà sent permanent a través de les meses de coordinació operativa.

Així mateix, es potenciarà la proximitat i els controls policials en zones que es considerin de risc per a millorar la capacitat reactiva, però, sobretot, la prevenció. En aquest sentit, es reforçarà la presència de les unitats d’ordre públic, de la Brigada Mòbil i les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO), durant les nits i es faran més controls estàtics i filtres per a evitar la presència d’armes blanques.

El Pla Daga, que es va posar en marxa el passat mes de febrer i que des d’aleshores ha suposat la retirada de gairebé 6.000 armes blanques, es continuarà mantenint i s’intensificarà en aquells indrets i moments en què els informes d’anàlisis del risc així ho determinin. Aquest pla ha esdevingut un dispositiu necessari en la prevenció de fets delictius: les armes intervingudes des del gener fins al mes d’agost d’enguany han crescut un 12%.