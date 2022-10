Els Mossos d’Esquadra detenen tres persones a la Val d’Aran per un delicte contra la salut pública

Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir dimecres passat dos homes i una dona, d’entre 35 anys i 57 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública. Els fets van succeir dimecres al migdia durant un control de pas preventiu que una patrulla de l’ARRO havia muntat a l’altura del punt quilomètric 164,5 de la carretera N-230, dins del terme de Vielha.

En el decurs del control van aturar una furgoneta, conduïda per un veí de la comarca, al qual li van trobar dins una ronyonera vuit embolcalls d’heroïna. Tot seguit, van decidir traslladar el vehicle a comissaria per realitzar un escorcoll més exhaustiu. Gràcies a això es van localitzar 21 embolcalls més dins un tub de plàstic en una butxaca de la roba de treball que duia a la furgoneta. Davant aquesta troballa, se’l va detenir com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.

La investigació va continuar per tal d’esbrinar la procedència de la droga intervinguda. El mateix dia es va aconseguir identificar i detenir una parella com a responsable del subministrament de la heroïna. Els detinguts, la parella amb antecedents, van passar ahir dijous a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció de Vielha, el qual va decretar presó per a la parella