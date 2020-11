Els Mossos d’Esquadra comencen a controlar l’accés a camins de la Vall de Santa Magdalena

Els Mossos d’Esquadra han començat a efectuar aquests dies controls en aquells camins del Parc Natural de l’Alt Pirineu on des d’ara s’hi restringeix l’accés amb cotxes, motos, tot terrenys o quads al llarg de l’hivern i la primavera. La nova mesura, que afecta la Vall de Santa Magdalena, va entrar en vigor l’1 de novembre passat i es mantindrà fins al 31 de maig de 2021.

La vigilància s’ha iniciat després que, tot i l’actual confinament per municipis els caps de setmana, la direcció de l’espai protegit ha detectat la presència de vehicles que circulen pels camins tancats, ja sigui per desconeixement o bé de manera deliberada. La policia ha informat que seguirà fent aquests controls al llarg dels propers mesos.

La mesura ja es va estudiar l’any 2018, però es comença a aplicar ara, després que se n’ha consensuat els detalls amb els ens locals implicats. Entre aquests, al vessant de l’Alt Urgell, hi ha les Entitats Municipals Descentralitzades de Castellbò, Civís, Os de Civís, Ars i Asnurri. Pel que fa al Pallars Sobirà, hi estan implicats els ajuntaments de Farrera i de Llavorsí.

Des del Departament de Territori justifiquen la nova restricció per motius de “seguretat“, per la presència freqüent de neu o gel durant aquesta època, però també per la conservació de la via, perquè la circulació de vehicles vinguts d’altres municipis o comarques -o bé d’Andorra, que és a poca distància- malmet el ferm durant els períodes em què el terreny està molt humit. També es vol “minimitzar l’afectació de la circulació motoritzada” pel seu efecte en la fauna amenaçada “durant un període crític de l’any en què disposen de poc aliment o estan en fase de reproducció, especialment el gall fer a la primavera”, segons afirmen.

Les vies de la xarxa primària afectades per aquestes restriccions ja s’han senyalitzat. També s’hi han instal·lat tanques basculants amb tancament de clau de rosca per impedir el pas dels vehicles.

Excepcions

Aquestes restriccions no afecten els propietaris de les finques que es trobin dins l’àrea restringida. Les altres excepcions són: el veïnat beneficiari dels béns de les forests de titularitat comunal; el desenvolupament de les activitats agrícoles, ramaderes i forestals; vehicles d’emergències, i els serveis públics, entre d’altres.

Les persones que necessitin tenir accedir temporalment a la zona restringida temporal, poden sol·licitar permís al seu ajuntament o entitat municipal descentralitzada. També hi tenen accés les persones amb mobilitat reduïda i les que realitzin activitats de recerca. En aquests casos, cal demanar l’autorització a l’òrgan gestor del Parc Natural.