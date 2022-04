Els Mossos d’Esquadra busquen un motorista andorrà per conducció temerària

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la Divisió de Trànsit de la Comissaria General de Mobilitat i de l’Àrea Regional de Trànsit Camp de Tarragona van denunciar penalment tres homes, de 24, 24 i 19 anys, com a presumptes autors de delictes contra la seguretat viària per conducció temerària, originar un risc greu per a la circulació i, un d’ells, per conduir un vehicle de motor sense permís per pèrdua de vigència. A més, estan pendents d’identificar el conductor d’una motocicleta amb placa de matrícula andorrana.

La investigació es va iniciar el 29 de gener d’enguany arran de diverses trucades d’usuaris de la via que alertaven de la circulació d’un grup d’unes setanta motocicletes per l’autovia A-2, entre Sant Joan Despí i Castellbisbal, que ocupaven tota la via i obstaculitzaven el pas de la resta d’usuaris, i alguns d’ells fent conduccions temeràries consistents a circular amb la roda davantera aixecada (modalitat coneguda com a “whelie”) i dempeus a les motocicletes, amb perill greu per a qui conduïa en aquell tram.

El Grup de Recerca i Documentació de la Divisió de Trànsit ja estava fent un seguiment a les xarxes socials de trobades d’un grup de motoristes, principalment en polígons industrials del Baix Llobregat, on practicaven “whelie”, i que posteriorment penjaven vídeos en aquestes xarxes socials. Aquestes trobades són molt difícils de localitzar perquè només es concreta el dia i si serà al matí, a la tarda o a la nit, però la ubicació i l’hora acostumen a difondre’s per canals privats d’altres xarxes socials amb un parell d’hores d’antelació, fet que dificulta la tasca policial.

En aquest cas, va coincidir que el grup a qui es feia seguiment a les xarxes socials havia convocat el que s’anomena “rider out” amb el grup que havia circulat temeràriament per l’autovia A-2 el dia 29 de gener. A les imatges pujades a les xarxes pel mateix grup, es va observar que molts dels participants circulaven amb la placa de matrícula oculta bé per mascaretes, o bé perquè la motocicleta tenia instal·lat un dispositiu d’ocultació.

Les investigacions del Grup de Recerca de Documentació de la Divisió de Trànsit, i l’anàlisi de les imatges i els vídeos pujats a les xarxes socials, van permetre contrastar la identificació de tres conductors, que van ser denunciats penalment, i intervenir una de les motocicletes participants, que va quedar a disposició judicial. També està pendent, però, la identificació d’un quart conductor que circulava amb una motocicleta amb placa de matrícula andorrana.

El dia 5 de març es va convocar una nova “rider out” mitjançant les mateixes xarxes socials i, davant la gravetat dels fets ocorreguts el 29 de gener, es va preparar un dispositiu policial en coordinació amb els serveis de seguretat ciutadana, l’Àrea Regional de Recursos Operatius i l’Àrea Regional de Trànsit Metropolitana Sud, juntament amb la Unitat Central de Mitjans Aeris, a l’objecte d’evitar conductes que atemptessin contra la seguretat viària.

Grup organitzat i amb distribució de tasques

Pel que fa al desenvolupament d’aquest dispositiu relacionats amb , i per les imatges captades pels mitjans aeris, es va concloure que un dels conductors -que també havia participat el 29 de gener- conduïa amb el permís sense vigència en haver perdut el crèdit total de punts. Aquest conductor acumulava a l’expedient més de vint denúncies, que li havien fet perdre el crèdit de punts.

Va sorprendre als investigadors la capacitat d’organització i de distribució de tasques que es repartien els organitzadors de la “rider out”, amb presència d’una motocicleta que circulava en avançada amb comunicació constant amb el capdavant del grup, a l’objecte d’alertar dels controls policials. Tant és així que, quan van observar l’helicòpter policial, el grup es va fraccionar i es va dissoldre la “rider out” sense conductes delictives contra la seguretat viària com les que havien succeït el 29 de gener.

Administrativament es van denunciar prop de trenta motocicletes per infraccions de les normes de circulació, quan participaven en aquesta darrera “rider out”.

Les diligencies policials van ser lliurades al Jutjat d’Instrucció en funcions de Guàrdia de Sant Feliu de Llobregat.