Els Mossos d’Esquadra alerten de marcadors en pisos de la Seu d’Urgell per robar-hi

Els Mossos d’Esquadra han detectat aquest dimecres la presència de marcadors en portes de pisos a la Seu d’Urgell, que s’utilitzen per detectar habitatges buits i robar-hi. Els agents han localitzat fils de pegament en un bloc del carrer de Guillem de Plandolit, arran de dues denúncies per robatoris amb força. Quan han realitzat la inspecció ocular del lloc, han trobat restes d’uns fils de pegament. En revisar altres portes de l’edifici n’han localitzat més, que connectaven la fusta amb el bastiment.

Aquesta mena de marcatges els utilitzen els lladres de pisos per controlar si hi ha algú que hi viu. Generalment apliquen el pegament, o algun material similar, en totes les portes d’un edifici i retornen l’endemà. Si el marcador està intacte, indicant que no hi hauria ningú a l’interior, seleccionen el pis i forcen la porta. Cal destacar que en altres ocasions també s’han localitzat altres sistemes, com ara petites peces de plàstic transparent, a mode de falca, que en obrir la porta cauen a terra.

Els agents han ampliat la recerca detectant més marcadors en altres edificis del mateix carrer. En cas que algun veí trobi aquesta mena de marcatge, cal que truqui al 112 per alertar dels fets.