Els millors triatletes del món es donen cita a Sant Julià de Lòria

Del 19 al 21 de març, Sant Julià de Lòria acollirà el World Triathlon Winter Championships Andorra 2021. La prova, que combina les disciplines de cursa a peu, ciclisme de muntanya i esquí de fons, aplegarà a més de 200 atletes d’arreu que lluitaran pel títol de campió del món.

En la llista d’inscrits del Campionat del Món figuren el 4 vegades campió del món, Pavel Andreev, així com el 3r classificat el 2020, Dimity Bregeda, i les tres primeres classificades en categoria femenina del darrer Mundial: Daria Rogozina, Anna Medvedeva i Yulia Surikova. Tots ells, atletes neutrals de la federació russa de triatló. També destaquen els espanyols Víctor del Corral i Eneko Llanos, dues llegendes IRONMAN per les seves múltiples victòries. Xavi Jové serà l’atleta que representi Andorra.

L’acció començarà dijous amb el briefing en línia, que donarà el tret de sortida a l’esdeveniment internacional. Els entrenaments oficials seran el divendres per a les categories Elit, Sub 23 i júnior, i el dissabte a la tarda per als grups d’edat, equips mixtos i paratriatletes.

La jornada de dissabte s’iniciarà a les 8h amb la sortida de les categories Elit i Sub 23 femení. Dues hores després prendran la sortida les categories masculines. En les categories júnior, les sortides entre homes i dones previstes per a les 12h estaran separades per 5 minuts.

Diumenge serà el torn de les competicions per equips mixtes, grups d’edat i paratriatletes. A les 8.30h es donarà el tret de sortida a les categories Elit i Sub 23. La categoria júnior ho farà a continuació. Els grups d’edat prendran la sortida a les 10.45h i les 11.00h, essent la categoria masculina els primers a iniciar la prova. Per últim, es donarà la sortida als grups d’edat.

Així, Sant Julià de Lòria serà, per uns dies, l’epicentre del triatló d’hivern. La celebració del Campionat del món de triatló d’hivern consolida Andorra en el calendari internacional.

La prova compleix amb totes les mesures de seguretat que les autoritats competents marquen en referència a la COVID-19. L’esdeveniment no podrà comptar amb l’assistència de públic i només tindran accés a la zona de competició les persones acreditades.

Els atletes francesos i espanyols hauran d’acreditar un test d’antígens negatiu fins a 48 hores abans de l’arribada a Andorra. Els de les nacionalitats restants hauran d’acreditar un test PCR o TMA fins a 72 hores abans de l’arribada a Andorra. En ambdós casos, l’organització els oferirà un test d’antígens per accedir a la competició. El divendres es realitzaran les proves als atletes que competeixen el dissabte i els que ho facin diumenge es faran el test el dissabte. Així mateix, tots els atletes i equip de suport dels diferents equips sense condició de nacionalitat hauran de presentar una prova TMA o PCR abans de viatjar a Andorra.

El Campionat del Món de Triatló d’Hivern és l’única prova d’hivern del Multisport Festival, que inclou una cursa de ciclisme de carretera, una prova de MTB, una prova de trailrunning i un IRONMAN 70.3.

La pròxima cursa serà el 22 de juny, l’Andorra21 Ports, la prova de ciclisme de carretera per etapes que té per objectiu mostrar als participants la bellesa i riquesa de ports de la que gaudeix Andorra, durant 3 dies. L’Andorra MTB Classic-Pyrenees forma part de les Epic Series i tindrà lloc del 30 de juny al 3 de juliol. Seguirà a aquesta prova la Trail 100 Andorra-Pyrenees, la prova de trail running que congregarà a corredors nacionals i internacionals per descobrir la duresa i l’espectacularitat de les muntanyes andorranes. L’IRONMAN 70.3 Andorra serà la darrera de les proves del festival. Els participants completaran la part de natació al Llac d’Engolasters, a 1.600 metres d’altitud, ascendiran a dos mítics ports en el segment ciclista i recorreran els carrers d’Andorra la Vella en el darrer sector, de cursa a peu.